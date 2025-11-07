X Factor 2025, rob propone le leggendarie 4 Non Blondes. VIDEO

La giovanissima artista della squadra di Paola Iezzi, nonché quota punk dell'edizione, ha portato sul palco una delle canzoni più iconiche e leggendarie degli anni Novanta: What's Up? delle 4 Non Blondes, un brano che ha cambiato per sempre la storia della musica

Il terzo Live Show di X Factor 2025 (SPECIALE - FOTO) - lo show Sky Original prodotto da Fremantle, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW - ha diviso il pubblico tra la nostalgia per gli anni Novanta grazie alla puntata Back to the 90’s e la tensione per una gara sempre più calda. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno sostenuto e difeso i propri artisti, guidati come sempre guidati dalla padrona di casa Giorgia. Nella competizione tra i cantanti, un tavolo di giudici accesissimo fino al ballottaggio tra MAYU della squadra di Paola Iezzi e LAYANA della squadra di Achille Lauro e all'eliminazione di MAYU.

Tra le esibizioni a tema anni Novanta non è mancata la performance di rob, la giovanissima artista della squadra di Paola Iezzi che finora ha proposto finora una quota decisamente punk e che ieri ha portato sul palco una delle canzoni più iconiche e leggendarie di quel decennio: What's Up? delle 4 Non Blondes, un brano che ha cambiato per sempre la storia della musica.

Nata a Catania nel 2005, la cantautrice Roberta Scandurra, in arte rob, ama sperimentare attraverso i brani autobiografici e si ispira al genere del pop-punk. Nel 2022 ha vinto il Tour Music Fest con il titolo di Artist of the Year, mentre nel 2023 ha frequentato un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston grazie a una borsa di studio assegnata da alcuni professori del college, che hanno particolarmente apprezzato uno dei suoi inediti proprio durante la partecipazione al Tour Music Fest. Il suo primo singolo, che si intitola Lei con te, è stato pubblicato nel maggio 2025 e ha raggiunto i 45.000 streams su Spotify.

Ospite della serata è stato poi Tommaso Paradiso, che ha eseguito il singolo Lasciamene un po’, da settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche, e ha presentato il nuovo album Casa Paradiso, che è già disponibile in pre-ordine e che uscirà il 28 novembre. Nella primavera del 2026, inoltre, inizierà il tour nei Palasport di tutta Italia.

Ancora, Giorgia ha annunciato che tutti gli inviti a disposizione lo scorso 5 novembre per la finalissima in Piazza del Plebiscito a Napoli di giovedì 4 dicembre sono andati esauriti in pochissimi minuti. Tuttavia, arriveranno anche altre occasioni per riprovarci.

GUARDA QUI TUTTI I VIDEO DI X FACTOR 2025