X Factor 2025, PierC scuote con I Don’t Want to Miss a Thing. VIDEO

Il terzo Live Show di X Factor 2025 (SPECIALE - FOTO) - lo show Sky Original prodotto da Fremantle, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW - ha diviso il pubblico tra la nostalgia per gli anni Novanta grazie alla puntata Back to the 90’s e la tensione per una gara sempre più calda. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno sostenuto e difeso i propri artisti, guidati come sempre guidati dalla padrona di casa Giorgia. Nella competizione tra i cantanti, un tavolo di giudici accesissimo fino al ballottaggio tra MAYU della squadra di Paola Iezzi e LAYANA della squadra di Achille Lauro e all'eliminazione di MAYU.

Nella serata a tema anni Novanta, PierC della squadra di Francesco Gabbani ha lasciato a casa i ricci, ma non la voce imponente: messo alla prova, il giovane artista milanese ha adottato un look perfettamente nello stile del decennio, si è seduto al pianoforte e ha trasferito sui tasti tutta l’epicità romantica del brano I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith. Un'esibizione incredibile, che ha fatto scattare in piedi tutta l’X Factor Arena.

Nato nel 2000 a Milano, PierC, all’anagrafe Piercesare Fagioli, è cresciuto a Casale Monferrato, dove ha scoperto fin da giovanissimo la passione per la musica. Ha poi studiato Pianoforte e Teoria Musicale e si è diplomato al Conservatorio di Torino. Successivamente ha approfondito il canto e ha sviluppato un’intensa attività dal vivo, sia come cantante solista, sia come attore di musical e di teatro. La ricerca personale l'ha portato a fondere l’intimità della canzone italiana con le influenze dell’entertainment internazionale, portando sul palco uno spettacolo tutto suo che unisce atmosfere cantautorali, pop, R&B e soul.

Ospite della serata è stato poi Tommaso Paradiso, che ha eseguito il singolo Lasciamene un po’, da settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche, e ha presentato il nuovo album Casa Paradiso, che è già disponibile in pre-ordine e che uscirà il 28 novembre. Nella primavera del 2026, inoltre, inizierà il tour nei Palasport di tutta Italia.

Ancora, Giorgia ha annunciato che tutti gli inviti a disposizione lo scorso 5 novembre per la finalissima in Piazza del Plebiscito a Napoli di giovedì 4 dicembre sono andati esauriti in pochissimi minuti. Tuttavia, arriveranno anche altre occasioni per riprovarci.

