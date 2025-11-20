X Factor 2025, chi è stato eliminato al quinto Live ieri sera. VIDEO

Al termine della sudatissima puntata che ha visto i concorrenti in gara presentare sul palco il proprio inedito, a uscire di scena è VISCARDI, in squadra con Paola Iezzi. Al ballottaggio con DELIA, il concorrente napoletano ha avuto la peggio: "Onorato di essere stato qui", le sue prime parole dopo il verdetto

La sfida del quinto Live Show (RIVIVI QUI LA DIRETTA) vede duellare all'ultimo scontro due straordinari talenti: VISCARDI (il meno votato della prima manche di inediti) in squadra con Paola Iezzi e DELIA della squadra di Jake la Furia, seconda meno votata della manche di cover.

Il ballottaggio tra VISCARDI E DELIA

Ad aprire l'ultima sfida è VISCARDI con il suo cavallo di battaglia: il brano Purple Rain di Prince, a fargli eco DELIA che vola sulle note del celebre pezzo di Franco Battiato, La canzone dei vecchi amanti.

Il verdetto della giura



La scelta di Paola e Jake è scontata per ovvie ragioni, la prima a prendere la parola è proprio lei: "Per quello che vale dico che siete entrambe pazzeschi e non ho parole per esprimere ciò che provo", segue Jake che naturalmente elimina il concorrente napoletano. Per Gabbani è difficile inserirsi ma "prendersi questa responsabilità fa parte della gara" e va dritto al punto, "con tanta sofferenza augurandoti il meglio, sono costretto a eliminare VISCARDI". Dello stesso parere Achille Lauro che esprime come segue il suo giudizio: "Vi dico ciò che ho già detto ai miei, era importante fare una bella figura e voi l'avete fatta, rispetto al percorso che ho visto qui a XF, purtroppo devo eliminare VISCARDI".

VISCARDI esce di scena: "Grato e onorato di essere stato arrivato qui"



"Sono molto onorato e grato per essere stato qui, non è facile da dove vengo io...sono contento di aver eseguito il mio inedito in napoletano, Paola ti ringrazierò per sempre. Grazie a tutti": è con queste parole che Vincenzo Viscardi saluta, prima di lasciare il palco di XF2025. Grandissimi applausi per il concorrente uscente e addio al suo sogno di arrivare in finale.

Chi è VISCARDI



VISCARDI, all'anagrafe Vincenzo Viscardi, è un artista classe 2000 nato e cresciuto tra la provincia di Salerno e quella di Napoli. Si cimenta fin da giovanissimo tra danza, musical e canto parrocchiale, che uniti ad un inizio di percorso prettamente jazz sono determinanti nella ricerca del suo suono R&B / Soul e che gli permettono di incontrare quelli che sarebbero diventati i membri della sua band. L’unicità del suo suono si rifà ai grandi classici dell’R&B americano, fondendosi con la lingua napoletana, l’hip hop e il neo soul.