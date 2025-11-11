Twilight, Robert Pattinson: "Sarei disposto a tornare nella saga"

L'attore britannico riaccende l'attesa dei fan dell’epopea che ha legato per sempre il suo nome a quello del vampiro Edward Cullen. La star ha riaperto uno spiraglio che gli spettatori attendevano da anni. Nel corso di una conversazione con Jennifer Lawrence per la rubrica di Vanity Fair dedicata alla “macchina della verità”, l’interprete ha ammesso, tra ironia e sincerità, che non escluderebbe un ritorno in quel mondo



Robert Pattinson l’ha ammesso: tornerebbe volentieri nella saga che lo rese una star internazionale, ossia Twilight.

L’attore britannico che ha legato per sempre il suo nome a quello del vampiro Edward Cullen ha riaperto uno spiraglio che i fan attendevano da anni. Nel corso di una conversazione con Jennifer Lawrence per la rubrica di Vanity Fair dedicata alla “macchina della verità”, la star ha ammesso, tra ironia e sincerità, che non escluderebbe un ritorno nel mondo di Twilight. \Una battuta, nata quasi per gioco, è bastata per far risorgere il fervore di un’intera comunità di spettatori. Le parole di Pattinson hanno infatti riacceso la discussione sul futuro della saga ispirata ai romanzi di Stephenie Meyer, un fenomeno che tra cinema e letteratura ha definito l’immaginario romantico di una generazione.

Dall’amore immortale al successo planetario Il ruolo di Edward Cullen ha segnato una svolta decisiva nella carriera di Robert Pattinson. Con Twilight, l’attore ha conquistato la notorietà internazionale, incarnando il fascino inquieto e tormentato del vampiro innamorato dell’umana Bella Swan, interpretata da Kristen Stewart.

La storia tra Edward e Bella, sospesa tra attrazione, pericolo e destino, ha saputo parlare a un pubblico vastissimo, mescolando melodramma e fantasy in un equilibrio diventato emblema di un’epoca. L’alchimia tra i due protagonisti e l’estetica gotica della saga hanno contribuito a trasformare la serie cinematografica in un autentico caso culturale. Approfondimento Twilight, la saga tornerà al cinema

L’intervista con Jennifer Lawrence Durante la promozione del film Die My Love, Robert Pattinson si è ritrovato a parlare del suo passato con Jennifer Lawrence. L’attrice, vincitrice dell’Oscar, ha ricordato di aver fatto un provino — poi non andato a buon fine — per entrare nel cast di Twilight. Con tono scherzoso, ha poi chiesto all’amico: “Se realizzassero un nuovo film, lo faresti?”.

Pattinson non ha esitato: “Oh sì, certamente”. Una risposta diretta, capace di scatenare immediatamente l’entusiasmo dei fan che da anni sperano in un ritorno della saga. Lawrence ha reagito ridendo: “Non penso dovresti, ma okay”. L’attore ha rilanciato con autoironia: “Sarebbe grandioso. Mi piace togliere lavori agli attori più giovani... Voglio interpretare di nuovo un diciassettenne”.

La “macchina della verità” ha segnalato che Pattinson non stava mentendo, e quella semplice conferma ha acceso un’ondata di speculazioni in rete, tra post nostalgici e sogni di un possibile sequel. Approfondimento Die My Love, il trailer del film con Jennifer Lawrence e Pattinson

Il futuro incerto della saga Da anni circolano indiscrezioni su un ritorno di Twilight, ma finora nessun progetto concreto è stato annunciato, né per il grande schermo né per la televisione. Dopo The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2, che ha chiuso la storia di Bella ed Edward nel 2012, l’universo creato da Stephenie Meyer è rimasto sospeso, in attesa di una nuova vita. In occasione del ventesimo anniversario del romanzo originale, la scrittrice ha rivelato una curiosità: tra Edward e Jacob, il lupo mannaro interpretato da Taylor Lautner, oggi sceglierebbe probabilmente il secondo. Una preferenza legata anche alla sua vita personale, poiché, come ha raccontato, ha sposato “il ragazzo che conoscevo fin da piccola”, una figura che le ricorda Jacob per indole e carattere.

Meyer ha inoltre spiegato di aver già scritto alcuni nuovi capitoli ambientati nello stesso universo narrativo, lasciando intendere che non esclude la possibilità di pubblicare in futuro altri romanzi collegati alla saga. Approfondimento Twilight, la serie animata Midnight Sun raccontata da Edward Cullen