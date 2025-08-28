Twilight, la saga tornerà al cinema

La saga, basata sulla serie di romanzi della scrittrice statunitense Stephenie Meyer, tornerà sul grande schermo. Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor Lautner saranno nuovamente Edward Cullen, Bella Swan e Jacob Black. Al momento nessuna informazione per quanto riguarda il mercato italiano

A oltre dieci anni di distanza dall’uscita dell’ultimo film The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2, le pellicole con Robert Pattinson , Kristen Stewart ( FOTO ) e Taylor Lautner torneranno sul grande schermo. L’account Instagram della saga ha annunciato l’evento con un post sul profilo Instagram che conta più di 2.900.000 follower.

Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor Lautner saranno ancora Edward Cullen , Bella Swan e Jacob Black , ovvero i protagonisti dell’amato franchise basato sulla serie di romanzi della scrittrice statunitense Stephenie Meyer . Come rivelato su Instagram, a ottobre la saga tornerà al cinema. Al momento nessuna informazione ufficiale per quanto riguarda il mercato italiano.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Dopo il grande successo della saga, Robert Pattinson ha proseguito la carriera sul grande schermo, tra i suoi lavori ricordiamo Maps to the Stars, The Lighthouse e The Batman, quest’ultimo candidato in tre categorie agli Academy Awards: Miglior trucco e acconciatura, Migliori effetti speciali e Miglior sonoro. Per quanto riguarda Kristen Stewart, ricordiamo Biancaneve e il cacciatore, Charlie's Angels e Spencer. Chiudiamo con Taylor Lautner e i suoi Tracers e Home Team.

Come rilanciato da ScreenRant, Kristen Stewart ha parlato del successo inaspettato della saga nel corso di un’intervista rilasciata a SiriusXM: "Semplicemente non lo sapevamo, ed era un po' strano, sai, un po' marginale tipo un film per adolescenti, non pensavo che tutti l'avrebbero apprezzato. Non pensavo che avremmo fatto un sequel".

The Hollywood Reporter ha invece rilanciato le dichiarazioni di Taylor Lautner, rilasciate al programma The Happy Hour di Today Show Radio in merito alla popolarità raggiunta in giovane età: "Sono sempre stato incredibilmente grato e mi sento super fortunato per quello che mi ha portato, ma forse c'era un po' di risentimento profondo, tipo 'Vorrei solo aver potuto vivere questa parte di normalità’. Ora, non cambierei le cose. Ma penso che ci fosse bisogno di crescere per arrivare a quel punto”.

Intervistato da Today, l’attore ha dichiarato: "Sul momento, diventa frustrante perché volevi solo vivere una vita normale. Ma poi, quando questa ti viene tolta, inizi a farti domande e a chiederti 'Oh, alla gente non importa più di me?'. Quando la cosa svanisce un po', te ne accorgi, e questa è la parte pericolosa, perché può confonderti la mente".