Twilight, la serie animata Midnight Sun raccontata da Edward Cullen

Sta per arrivare Midnight Sun, la serie animata basata sull’omonimo romanzo di Stephenie Meyer (anch'esso legato alla celebre saga dei sexy vampiri Twilight).

Il progetto era inizialmente in fase di sviluppo all'inizio del 2023 presso Lionsgate Television.

Nel marzo 2024, il vicepresidente di Lionsgate, Michael Burns, aveva confermato che si sarebbe trattato di una serie animata. Adesso è Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ad aver preso in carico lo sviluppo del progetto.

Il romanzo su cui si basa, l'omonimo Midnight Sun, è stato pubblicato nel 2020 ed è una rivisitazione del primo libro di Twilight, la cui storia viene ri-raccontata dal punto di vista di Edward Cullen (mentre in Twilight la prospettiva è quella di Bella Swan).



“Preparatevi, fan di Edward: una nuova aggiunta al mondo di Twilight sta arrivando su Netflix”, si legge in un articolo pubblicato nelle scorse ore sul sito web di Netflix Tudum.



Edward Cullen, come Netflix lo definisce, è “l’affascinante (e scintillante) vampiro che cattura l’attenzione della giovane Bella Swan”. Si tratta del personaggio letterario che è stato portato sul grande schermo da Robert Pattinson, il quale ha recitato al fianco della sua “bella”, la Bella protagonista interpretata da Kristen Stewart.



La sceneggiatrice e produttrice esecutiva di questa nuova serie animata sarà Sinead Daly, la quale in passato ha lavorato a progetti come Tell Me Lies per Hulu, The Walking Dead: World Beyond su AMC, Raised by Wolves per Max e The Get Down di Netflix.