Twilight, in arrivo una serie animata (e si lavora anche su John Wick)

Presto vedrà la luce un nuovo progetto dell'universo Twilight, una serie animata che approderà su Lionsgate.

Michael Burns, vicepresidente della compagnia di intrattenimento statunitense, ha dato la notizia durante una sessione di domande alla conferenza stampa di Morgan Stanley, lo scorso martedì: "Usciremo con una serie animata di Twilight, crediamo sia particolarmente interessante".

Cosa sappiamo sulla serie animata di Twilight

Lo scorso aprile Hollywood Reporter aveva già anticipato che, un adattamento formato serie TV di Twilight, era in fase di sviluppo presso la Lionsgate Television.

La serie animata sarebbe basata sull'omonima serie di libri di Stephanie Meyer, già adattata nel franchise cinematografico con Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner. I libri in questione, tutti pubblicati tra il 2005 e il 2008, sono quattro: Twilight, New Moon, Eclipse e Breaking Down. Nel 2015 è poi uscito Life and Death: Twilight Reimagined, con Edythe Cullen a nei panni di una vampira w Beau Swan in quell'umano, e con la volontà di correggere alcune delle precisioni presenti in Twilight. Infine, nel 2020, è stata la volta di Midnight Sun, in cui la storia del primo libro viene vista con gli occhi di Edward anziché con quelli di Bella.

La serie cinematografica comprende cinque film (il libro Breaking Dawn è stato diviso in due ndr.), usciti tra il 2008 e il 2012 e con un box office globale di tre miliardi di dollari.

Di cosa parlerà la serie animata, al momento, non è dato saperlo.