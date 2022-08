Il regista di Twilight: perché ho rifiutato il cameo di Taylor Swift

Chris Witz, regista di The Twilight Saga: New Moon ha rivelato in un podcast i motivi per i quali ha scartato Taylor Swift, che avrebbe voluto partecipare alla pellicola

Anche i personaggi del mondo dello spettacolo hanno delle saghe cinematografiche che adorano e alle quali vorrebbero apparire anche solo con un semplice cameo. Uno degli ultimi casi, ad esempio, è quello di Helen Mirren e Brie Larson , entrate in tempi diversi all’interno di Fast & Furious, serie di film incentrata sul mondo dei motori con protagonista Dominic Toretto (Vin Diesel). Anni fa, invece, nel grande successo The Twilight Saga: New Moon, secondo capitolo della tetralogia basata sui romanzi di Stephenie Meyer , anche Taylor Swift ha cercato di ottenere una piccola parte, non riuscendovi.

Taylor Swift scartata perché troppo famosa

Chris Weitz, regista del secondo film di Twilight, è stato intervistato da The Independent all’interno del podcast The Twilight Effect con Ashley Greene e Melanie Howe. Parlando della pellicola, egli ha rivelato che Taylor Swift si era proposta per avere una parte. All’epoca era il 2009 e sia Chris Weitz che la cantante avevano lo stesso agente, dunque tutto sembrava collimare. Invece, il regista ha scelto a sorpresa di non includerla nel lungometraggio perché troppo famosa. Infatti, Chris Weitz ha spiegato che Taylor Swift sarebbe stata troppo riconoscibile attirando l’attenzione sul set e distogliendola anche al cinema, con gli spettatori impazienti di vedere il suo cameo. Ricordando quel momento, Weitz ha dichiarato: “Appena Taylor si è proposta, ho subito pensato che avrebbe distratto gli attori perché era un personaggio troppo popolare. Mi prendo a calci per la mia scelta, magari avrei potuto anche uscire con lei. Tuttavia, ho preferito pensare al bene del film”. La Swift tornerà comunque sul grande schermo il prossimo 3 novembre con Amsterdam, film di David O. Russell girato insieme a Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington.