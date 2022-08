Taylor Swift in tribunale per Shake it off: "I testi li ho scritti io"

La popstar è stata citata in giudizio dagli autori di “Playas Gon’ Play” (brano del 2000) delle 3LW. L'accusano di aver violato il copyright dei testi con la sua "Shake it off” (del 2014). Swift si difende dicendo che i testi sono stati scritti totalmente da lei. Così si è espressa così in una dichiarazione giurata presentata lunedì: "Finché non ho appreso della richiesta dei querelanti nel 2017, non avevo mai sentito la canzone Playas Gon' Play e non avevo mai sentito parlare di quella canzone o del gruppo 3LW”

Taylor Swift è stata ascoltata in tribunale per l'accusa di plagio che gli autori del brano datato 2000 intitolato “Playas Gon’ Play” delle 3LW hanno mosso alla popstar. I suddetti autori (che si chiamano Sean Hall e Nathan Butler) sostengono che la cantautrice statunitense non abbia rispettato il copyright dei testi del loro pezzo, copiandone un verso nella sua hit del 2014 "Shake it off”, singolo apripista del suo quinto album in studio, ossia 1989.



Dal canto suo, Swift si è difesa a spada tratta, dicendo che i testi sono stati scritti totalmente da lei. La star si è espressa con le seguenti parole in una dichiarazione giurata presentata lunedì in tribunale: "Fino a quando non ho appreso della richiesta dei querelanti nel 2017, non avevo mai sentito la canzone Playas Gon' Play e non avevo mai sentito parlare di quella canzone o del gruppo 3LW”,.



La star si è difesa dicendo di essere l'unica autrice del suo successo del 2014, ribattendo in questo modo alla causa che insinua che la diva abbia plagiato volontariamente i testi della canzone uscita nel 2000, quella del gruppo femminile 3LW appunto.



"I testi di Shake It Off sono stati scritti interamente da me", ha affermato Swift nella sua dichiarazione giurata lo scorso 8 agosto. "Fino a quando non ho appreso della richiesta dei querelanti nel 2017, non avevo mai sentito la canzone ‘Playas Gon' Play’ e non avevo mai sentito parlare di quella canzone o del gruppo 3LW".

Se non vi viene in mente la canzone "Playas Gon' Play" delle 3LW, ve la proponiamo nel videoclip ufficiale che trovate in fondo a questo articolo (che dopo questa accusa alla famosissima Taylor Swift, attualmente conta oltre 15 milioni di visualizzazioni su YouTube).