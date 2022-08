Taylor Swift starebbe registrando un nuovo album

Per quanto riguarda i brani, sembrerebbe che l'artista voglia fare riferimento alla sua nuova storia d'amore con l'attore Joe Alwyn , invece di concentrarsi sulle rotture come negli album precedenti.

L’artista, oggi 32enne, ha rivoluzionato la musica country portandola stabilmente nel pop e ha trasformato il pop inserendo in esso elementi tipici del country. Gli ultimi due album che ha pubblicato risalgono a luglio 2020 (Folklore) e a dicembre dello stesso anno (Evermore). Con Folklore, Taylor ha inoltre vinto l'Album dell'anno alla 63esima edizione dei Grammy Awards, fatto che ha reso la cantente la prima donna a vincere il premio specifico per la terza volta.

Nel 2021, la pluripremiata musicista ha registrato e ripubblicato il suo album rivoluzionario del 2008 "Fearless" e il record del 2012 "Red".

Il mese scorso la pop star ha anche deliziato i fan con il suo singolo "Carolina" per il nuovo film "Where The Crawdads Sing".

Oggi Taylor Swift è una delle cantanti più apprezzate a livello mondiale e rappresenta una vera icona di stile ma per il suo nuovo album, ci resta solo che aspettare.