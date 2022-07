Matrimonio Taylor Swift starebbe per sposare Joe Alwyn

Dopo l'avvistamento della coppia in viaggio in Messico, per il tabloid inglese non ci sono dubbi: i due starebbero mantenendo il segreto sui dettagli del matrimonio che potrebbe avvenire a breve

Condividi

I tabloid inglesi non lasciano spazio a dubbi: Taylor Swift sarebbe prossima all'altare ma la popstar sembrerebbe intenzionata a mantenere segreti i dettagli del suo matrimonio con Joe Alwyn. I fan della coppia sono praticamente avvisati: non ci sono conferme né smentite su quando verrà pronunciato il“sì, lo voglio” perché sia la cantautrice che l'attore continueranno, anche in questa fase, a mantenere la più stretta privacy sulla loro storia d'amore.



Taylor Swift e Joe Alwyn starebbero mantenendo il segreto sul matrimonio leggi anche Jennifer Lopez racconta la proposta di matrimonio di Ben Affleck Non è la prima volta che si discute sui media di fiori d'arancio per Taylor Swift, dal momento che la sua relazione con l'attore britannico di Conversation With Friends procede stabilmente da almeno cinque anni. Questa volta però una fonte vicina alla coppia ha rivelato al The Sun che i due sono protagonisti di un momento particolarmente felice legato anche alla proposta di matrimonio ricevuta dalla Swift che sta evitando di indossare il suo bellissimo anello in pubblico per nasconderlo ai paparazzi. Anello a parte, la coppia è volata in Messico qualche settimana fa e l'atteggiamento ha suggerito agli osservatori che i due stessero quasi facendo una prova di luna di miele. Tutto lascia ipotizzare, dunque, che il matrimonio si farà a breve e che i parenti e gli amici di vecchia data dei due siano già a conoscenza della data ma a loro i futuri sposi avrebbero imposto il silenzio.