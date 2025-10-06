È online il trailer di Die My Love, il nuovo film diretto da Lynne Ramsay con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson. Dopo il debutto a Cannes e la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, il film uscirà il 27 novembre distribuito da MUBI. Un’opera viscerale e disturbante che racconta l’amore e la follia di una giovane madre isolata dal mondo

Il trailer di Die My Love

È stato rilasciato il trailer ufficiale di Die My Love, il nuovo film di Lynne Ramsay, regista di culto capace di raccontare l’intimità e l’oscurità umana come pochi altri. Il film, distribuito da MUBI, arriverà nelle sale italiane il 27 novembre, dopo la prima mondiale a Cannes e la presentazione alla 20ª Festa del Cinema di Roma nella sezione Best Of.

Amore, follia e rinascita

Al centro della storia ci sono Grace e Jackson, una giovane coppia che lascia New York per trasferirsi in una casa di campagna ricevuta in eredità. Con l’arrivo del loro bambino, la protagonista affronta isolamento e fragilità, ma invece di perdersi riesce a riscoprirsi grazie a immaginazione e vitalità.

La stessa Ramsay spiega così l’anima del film:

“Al centro di questo racconto c’è la complessità dell’amore, con la sua capacità di trasformarsi e cambiare nel tempo. Ho voluto raccontarlo in modo autentico, vicino alle persone, con spontaneità e anche con leggerezza, soffermandomi su quei momenti che possono sembrare minimi ma che in realtà custodiscono un significato profondo. Questo film parla a chiunque abbia vissuto una relazione: nella vulnerabilità si intrecciano inevitabilmente la sofferenza e la bellezza.”

Die My Love diventa così un ritratto disturbante e poetico dell’amore come esperienza totale, che può condurre tanto alla follia quanto alla rinascita.

Un cast straordinario

La protagonista Grace è interpretata da Jennifer Lawrence, Premio Oscar per Il lato positivo – Silver Linings Playbook. Al suo fianco Robert Pattinson, che dopo The Batman è stato protagonista di Mickey 17 (uscito in Italia a marzo 2025). Accanto a loro LaKeith Stanfield, candidato all’Oscar per Judas and the Black Messiah.

Il cast si completa con due leggende del cinema: Nick Nolte, volto di film indimenticabili come Cape Fear – Il promontorio della paura e Il principe delle maree, e Sissy Spacek, icona immortale grazie a Carrie – Lo sguardo di Satana e interprete di opere come In the Bedroom.

L’accoglienza della critica

Dopo il debutto a Cannes, la stampa internazionale ha celebrato il film:

Time Out: “Un’opera intensa e autentica… Jennifer Lawrence lascia senza parole”.

Next Best Picture: “Viscerale, poetico e profondamente disturbante”.

Radio Times: “Jennifer Lawrence e Robert Pattinson vengono spinti al limite… Non riuscirete a distogliere lo sguardo”.

Anche la critica britannica si è espressa in modo entusiastico, con quattro stelle da The Guardian, The Telegraph e Financial Times.

Il cinema di Lynne Ramsay

Scozzese, classe 1969, Ramsay è una delle autrici più influenti del cinema contemporaneo. Esordisce con Ratcatcher (1999), selezionato a Cannes e vincitore del BAFTA come Miglior Talento Emergente. Seguono Morvern Callar (2002), con Samantha Morton, e l’acclamato …E ora parliamo di Kevin (2011) con Tilda Swinton, candidato ai BAFTA e vincitore del BIFA per la regia.

Con Swimmer (2012) conquista un BAFTA per il Miglior Cortometraggio, mentre con You Were Never Really Here (2017), interpretato da Joaquin Phoenix, vince a Cannes i premi per la Miglior Sceneggiatura e la Miglior Interpretazione Maschile. Nel 2019 presenta a Venezia Brigitte, parte della serie Women’s Tales di Miu Miu.

Con Die My Love la regista continua il suo percorso di esplorazione radicale dei sentimenti, fondendo poesia visiva e brutalità emotiva.