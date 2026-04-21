Capelli corti come quelli delle star, 14 tagli per la P/E 2026

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Kirsten Stewart si è imposta come style icon per i suoi look e negli anni ha usato i capelli per raccontare la sue evoluzione come artista e come persona. Votata ai tagli di capelli corti e asimmetrici da molto tempo, l'attrice e regista ha fatto dei tagli anticonvenzionali un marchio di fabbrica. Il suo shag, con ciocche corte e medie che incorniciano il viso, è un taglio che prevede infinite personalizzazioni. In questa foto c'è anche un accenno di frangia.