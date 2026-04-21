Capelli corti come quelli delle star, 14 tagli per la P/E 2026

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Capelli corti come quelli delle star, 14 tagli di tendenza per la Primavera/Estate 2026

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Le chiome corte stanno vivendo una nuova stagione di consensi a tutti i livelli, lo hanno capito immediatamente le star portandosi avanti e sfoggiando nel cuore dell'inverno tagli di capelli sbarazzini e originali e bob che sfiorano l'orecchio da pettinare lisci o mossi. Corto uguale chic, in molti casi, una mossa che dona stile e alleggerisce il viso. Ecco i tagli e gli styling più belli, da copiare subito

A cura di Vittoria Romagnuolo

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