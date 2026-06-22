Milano Fashion Week, le star alle sfilate maschili. FOTO

La moda maschile che verrà è di scena a Milano, capitale del fashion system globale per cinque giorni, dal 19 al 23 giugno. I volti più amati del mondo dello sport e dello spettacolo non temono le temperature roventi e sfoggiano in anteprima le creazioni delle nuove collezioni dei brand più in vista. Tra giacche casual e maglioni, lo stile elegante, classico e sartoriale continua ad avere la meglio tra le celebrità che amano il Made in Italy



A cura di Vittoria Romagnuolo