Milano Fashion Week, le star alle sfilate maschili. FOTO

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Milano Fashion Week, da Lewis Hamilton a Michele Morrone, le star alle sfilate maschili

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La moda maschile che verrà è di scena a Milano, capitale del fashion system globale per cinque giorni, dal 19 al 23 giugno. I volti più amati del mondo dello sport e dello spettacolo non temono le temperature roventi e sfoggiano in anteprima le creazioni delle nuove collezioni dei brand più in vista. Tra giacche casual e maglioni, lo stile elegante, classico e sartoriale continua ad avere la meglio tra le celebrità che amano il Made in Italy

A cura di Vittoria Romagnuolo

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