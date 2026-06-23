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Moda, la doppia sfilata di Armani (Uomo e Cruise Donna) alla Milano Fashion Week. FOTO

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©Getty

La settimana della moda meneghina si conclude con la presentazione congiunta delle collezioni uomo e Cruise donna di Giorgio Armani, costruite come un unico racconto basato su un’eleganza naturale e fluida. La linea maschile primavera-estate 2027 prende il nome di "Mercato Mediterraneo". Scopriamo i look che hanno sfilato nelle scorse ore a Milano, e alcuni degli ospiti illustri che hanno presenziato all'evento, da Asia Argento a Paolo Sorrentino

 

A cura di Camilla Sernagiotto

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