Moda, la doppia sfilata di Armani (Uomo e Cruise Donna) alla Milano Fashion Week. FOTO
La settimana della moda meneghina si conclude con la presentazione congiunta delle collezioni uomo e Cruise donna di Giorgio Armani, costruite come un unico racconto basato su un’eleganza naturale e fluida. La linea maschile primavera-estate 2027 prende il nome di "Mercato Mediterraneo". Scopriamo i look che hanno sfilato nelle scorse ore a Milano, e alcuni degli ospiti illustri che hanno presenziato all'evento, da Asia Argento a Paolo Sorrentino
A cura di Camilla Sernagiotto