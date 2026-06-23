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La Milano Fashion Week si chiude con la doppia proposta firmata Giorgio Armani tra uomo e Cruise donna, in un racconto unitario che mette al centro un’eleganza naturale e continua, costruita sul dialogo tra due visioni complementari. Le collezioni vengono presentate come un unico paesaggio estetico, coerente e privo di fratture, con una naturalezza dai tratti inconfondibili, che attraversa abiti e ambientazione. L’insieme delle due collezioni costruisce un dialogo tra identità e presente, dove viaggio e scambio diventano elementi strutturali del linguaggio.

Moda uomo, Ralph Lauren apre la Milano fashion week