Dondup, prima sfilata della prima capsule di Achille Lauro a San Siro

Per inaugurare il suo nuovo capitolo professionale da direttore creativo di un fashion brand - esperienza per cui ha deciso di utilizzare il proprio nome anagrafico, Lauro De Marinis - l'artista ha scelto un contesto fuori dagli schemi: il prato e il palco dello stadio San Siro sono diventati il luogo della prima presentazione di Erotica, la capsule collection donna per l'autunno-inverno 2026/27

Achille Lauro fa storia, assieme al marchio fashion Dondup: la sfilata della prima capsule collection di Achille Lauro - diventato direttore creativo del brand di moda - ha avuto come teatro niente po' po' di meno che lo stadio San Siro di Milano, in occasione del concerto di Lauro. La musica lascia così spazio alla moda, o meglio: musica e moda si ibridano in un unicum che sfila e suona sul palco, trasformando San Siro, per una sera, in una passerella a cielo aperto. Nel corso della tappa milanese del tour Comuni immortali-Stadi 2026, Achille Lauro ha scelto il Meazza per svelare al pubblico il suo debutto ufficiale come stilista, presentando la prima capsule collection femminile realizzata per Dondup. L'evento ha rappresentato il primo atto concreto del nuovo incarico dell'artista romano come direttore artistico del marchio controllato da Made in Italy fund. Potete guardare il video della sfilata nel contenuto che trovate in fondo a questo articolo.

Il debutto di Erotica allo stadio Meazza La sfilata è andata in scena nel cuore del concerto allo stadio San Siro del 15 giugno 2026, davanti a 60 mila spettatori, inserendosi all'interno dello spettacolo come un momento in cui glamour, sensualità e cultura pop si sono intrecciati alla dimensione musicale. Le modelle hanno percorso la passerella improvvisata sulle note di Maleducata, interpretando la visione creativa del nuovo direttore artistico di Dondup. A sfilare sono state Frida Aasen, Cindy Mello, Ikram Abdi e Laila Hasanovic. Tra le protagoniste della presentazione figurava dunque anche la nota top model Laila Hasanovic, fidanzata del tennista Jannik Sinner. Approfondimento Achille Lauro diventa direttore creativo di Dondup

La visione di Lauro De Marinis per Dondup Con Erotica, Lauro De Marinis ha voluto raccontare un'idea precisa di femminilità. “Erotica è il modo in cui vedo la donna: forte, elegante, consapevole del proprio corpo. La sensualità non è un accessorio, ma un’attitudine. E la moda deve saperla raccontare”, ha spiegato l'artista. All'interno della collezione il gessato assume un ruolo centrale e viene reinterpretato attraverso una lettura che unisce morbidezza, femminilità e un erotismo delicato, in alcuni passaggi evocativo di un immaginario cinematografico. Tailoring grafico, trasparenze, spacchi e superfici luminose definiscono il linguaggio stilistico della capsule, costruita esclusivamente attorno al bianco e al nero. Il progetto rappresenta la concretizzazione di un percorso avviato da tempo. Alla fine di maggio, in occasione della nomina a direttore artistico, Lauro aveva infatti anticipato a MFF: “L’idea è di fare una collezione ispirazionale a giugno e poi a seguire settembre e gennaio come momenti che raccontino la declinazione successiva”. Dal palco di San Siro, l'artista ha inoltre condiviso con il pubblico il significato personale del lavoro compiuto: “Sono anni che sognavo di presentare qualcosa del genere, anni che ci lavoriamo”. E ancora: “Volevo creare qualcosa che restasse. Non come volto ma come autore”. La capsule collection sarà disponibile da domani, 17 giugno 2026, e fino al 30 luglio nei negozi monomarca del brand, che registra ricavi pari a 60 milioni, e in una selezione di punti vendita multibrand. Approfondimento Achille Lauro, annunciato un nuovo concerto a Roma nel 2027