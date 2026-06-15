In attesa del concerto allo stadio San Siro di Milano, in programma lunedì 15 giugno, Achille Lauro ha aggiunto un appuntamento alla tournée del prossimo anno. L’artista ha annunciato un nuovo concerto allo stadio Olimpico di Roma per il 1° luglio 202 7 . Il cantante ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre due milioni e mezzo di follower: “Una nuova data a casa nostra”.

Dopo lo straordinario successo del tour negli stadi di quest’anno, nel 2027 la voce di Incoscienti giovani tornerà in concerto con numerosi appuntamenti in giro per l’Italia. Dopo lo show sold out di Roma, l’artista ha aggiunto un nuovo appuntamento allo stadio Olimpico per il prossimo anno: “Roma mia, per te. Una nuova data a casa nostra”. Il cantante sarà quindi protagonista di due appuntamenti nella Città Eterna: il 30 giugno e il 1° luglio. Biglietti venduti velocemente, Achille Lauro ha commentato: "Non ci credo… dopo solo ventiquattro ore dall’apertura, ultimissimi biglietti rimasti per il nostro terzo Olimpico. Con un anno di anticipo. Senza parole, ancora noi, per sempre noi".

Achille Lauro è tra i nomi più acclamati della scena discografica italiana. Nel corso degli anni l’artista ha spaziato tra diversi generi fino all’uscita del suo ultimo album Comuni mortali, certificato doppio disco di platino. A febbraio il cantante (FOTO) è tornato al Festival di Sanremo nel ruolo di co-conduttore della seconda serata: “Quanto mi ha dato questo palco, perso alla ricerca della vita che sognavo. Se ripenso al 2019, quando arrivai qui con Rolls Royce, sembrano passate tre vite. Ricordo ancora come mi guardavano quando, nel 2020, tolsi il mantello e restai solo con la tutina.. Forse è vero quello che si dice: ‘Un uomo che ha un’idea diversa è solo un pazzo, finché quell’idea non gli cambia la vita’”.

Achille Lauro vanta quattro partecipazioni in gara alla kermesse canora: nel 2019 con Rolls Royce, nel 2020 con Me ne frego, nel 2022 con Domenica e infine nel 2025 con Incoscienti giovani. Tra i suoi successi più amati ricordiamo C’est la vie, 1990, Maleducata, Marilù, Fragole con Rose Villain, Stupidi ragazzi e Mille con Fedez e Orietta Berti.