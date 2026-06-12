Achille Lauro, la possibile scaletta del concerto a San Siro

Il prossimo anno Achille Lauro sarà protagonista di altri appuntamenti negli stadi: da Udine a Messina passando per Bologna, Bari, Milano, Napoli, Torino, Padova e Roma. Ad aprile il cantautore ha pubblicato Comuni Immortali, edizione speciale dell’album uscito nel 2025
Dopo gli appuntamenti di Rimini e Roma, il 15 giugno Achille Lauro sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano. In attesa dello spettacolo, il cantautore ha annunciato un nuovo concerto allo stadio Olimpico per il 2027. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dai brani che potrebbero essere proposti all’orario di inizio.
achille lauro a milano, la possibile scaletta
Mercoledì 10 giugno Achille Lauro è stato protagonista di un grande spettacolo allo stadio Olimpico di Roma. Sul palco anche Antonello Venditti per presentare la nuova versione del brano Che tesoro che sei. La voce di Perdutamente ha commentato: “Questa per me non è solo una canzone: è la mia infanzia, la mia adolescenza, i miei ricordi che oggi ritornano così. A volte la realtà supera i sogni”.
Lunedì 15 giugno il cantautore proseguirà la tournée con lo show in programma allo stadio San Siro, questo l’indirizzo: via Piccolomini, 5, 20149, Milano. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta, attesi i suoi grandi successi. Queste le canzoni eseguite al concerto di Roma:
- Amor
- Bam Bam Twist
- Dannata San Francisco
- 1969
- Senza una stupida storia
- La via dei guai
- Marilù
- Perdutamente
- Cristina
- Walk Of Fame
- Me Ne frego
- Amore Disperato
- Rolls Royce
- Città degli angeli
- Domenica
- 16 marzo
- Maleducata
- Pessima
- Cadillac
- Bulgari
- Thoiry
- La Bella e la Bestia
- Comuni Immortali
- In viaggio verso il paradiso
- Che tesoro che sei con Antonello Venditti
- Notte prima degli esami con Antonello Venditti
- C'est La Vie
- Incoscienti Giovani
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Il prossimo anno Achille Lauro (FOTO) sarà protagonista di altri appuntamenti negli stadi: da Udine a Messina passando per Bologna, Bari, Milano, Napoli, Torino, Padova e Roma. Questo il calendario completo degli show in programma:
- 3 giugno 2027, Udine - Bluenergy Stadium
- 6 giugno 2027, Bologna - Stadio Dall’Ara
- 11 giugno 2027, Bari - Stadio San Nicola
- 15 giugno 2027, Milano - Stadio San Siro
- 19 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
- 22 giugno 2027, Torino - Allianz Stadium
- 26 giugno, 2027, Padova - Stadio Euganeo
- 30 giugno 2027, Roma - Stadio Olimpico
- 1 luglio 2027, Roma - Stadio Olimpico
- 10 luglio 2027, Messina - Stadio Franco Scoglio
Ad aprile Achille Lauro ha pubblicato Comuni Immortali, edizione speciale dell’album uscito nel 2025. Il cantautore ha raccontato: “Festeggiamo così un anno dall’uscita: un anno incredibile, con oltre 500.000 biglietti venduti. Un anno che non dimenticherò mai, che ci ha uniti senza età e senza tempo. Per sempre grato. Per sempre insieme”.
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