Achille Lauro, la possibile scaletta del concerto a San Siro

Il prossimo anno Achille Lauro sarà protagonista di altri appuntamenti negli stadi: da Udine a Messina passando per Bologna, Bari, Milano, Napoli, Torino, Padova e Roma. Ad aprile il cantautore ha pubblicato Comuni Immortali, edizione speciale dell’album uscito nel 2025

Dopo gli appuntamenti di Rimini e Roma, il 15 giugno Achille Lauro sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano. In attesa dello spettacolo, il cantautore ha annunciato un nuovo concerto allo stadio Olimpico per il 2027. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dai brani che potrebbero essere proposti all’orario di inizio.

achille lauro a milano, la possibile scaletta Mercoledì 10 giugno Achille Lauro è stato protagonista di un grande spettacolo allo stadio Olimpico di Roma. Sul palco anche Antonello Venditti per presentare la nuova versione del brano Che tesoro che sei. La voce di Perdutamente ha commentato: “Questa per me non è solo una canzone: è la mia infanzia, la mia adolescenza, i miei ricordi che oggi ritornano così. A volte la realtà supera i sogni”. Lunedì 15 giugno il cantautore proseguirà la tournée con lo show in programma allo stadio San Siro, questo l’indirizzo: via Piccolomini, 5, 20149, Milano. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta, attesi i suoi grandi successi. Queste le canzoni eseguite al concerto di Roma: Amor

Bam Bam Twist

Dannata San Francisco

1969

Senza una stupida storia

La via dei guai

Marilù

Perdutamente

Cristina

Walk Of Fame

⁠Me Ne frego

Amore Disperato

Rolls Royce

⁠Città degli angeli

Domenica

16 marzo

Maleducata

⁠Pessima

Cadillac

⁠Bulgari

Thoiry

⁠La Bella e la Bestia

⁠Comuni Immortali

⁠In viaggio verso il paradiso

⁠Che tesoro che sei con Antonello Venditti

Notte prima degli esami con Antonello Venditti

C'est La Vie

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