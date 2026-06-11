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Musica

Achille Lauro: “L’Olimpico un sogno, all’inizio pagavo i locali per inserirmi in scaletta”

Nicoletta Notari

Nicoletta Notari

ph. Giulia Parmigiani

C'è un momento in cui un artista smette di inseguire un sogno e inizia a viverlo davvero. Per Achille Lauro quel momento ha il volto dello Stadio Olimpico di Roma, la sua città, dove il 10 giugno ha debuttato davanti a un pubblico da record con "Comuni Immortali". Tra l'adrenalina del concerto, i ricordi degli inizi, l'esperienza a X Factor, la moda come estensione della sua musica e i progetti ancora da scrivere, Lauro si racconta con una lucidità nuova. Meno personaggio, più autore: senza rinnegare il passato

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