C'è un momento in cui un artista smette di inseguire un sogno e inizia a viverlo davvero. Per Achille Lauro quel momento ha il volto dello Stadio Olimpico di Roma, la sua città, dove il 10 giugno ha debuttato davanti a un pubblico da record con "Comuni Immortali". Tra l'adrenalina del concerto, i ricordi degli inizi, l'esperienza a X Factor, la moda come estensione della sua musica e i progetti ancora da scrivere, Lauro si racconta con una lucidità nuova. Meno personaggio, più autore: senza rinnegare il passato