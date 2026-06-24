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I fan di Heated Rivalry attendevano il suo arrivo a Parigi da giorni e Connor Storrie non ha deluso nessuno, fermandosi a firmare autografi e a scattare foto con tutti. Per la sfilata di Saint Laurent ha sperimentato ancora con lo stile. Sotto un trench di vinile (che si è sfilato prontamente causa temperature elevatissime), ha mostrato un look con gli shorts e gli stivali lucidi.