Paris Fashion Week 2026, i vip alle sfilate Uomo, da Madonna a Jeremy Allen White. FOTO
Dal 23 al 28 giugno nella capitale francese va in scena la moda maschile e le collezioni per la Primavera/Estate 2027 sono già nel guardaroba delle star che sono volate in Europa per seguire le presentazioni delle nuove creazioni dei marchi che seguono da sempre. Nella Ville Lumière ci sono proprio tutti, dalle star della musica a quelle del grande schermo, pronte a sfidare le temperature bollenti con i loro outfit studiati fin nei più piccoli dettagli
A cura di Vittoria Romagnuolo