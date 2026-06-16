3/13 ©IPA/Fotogramma

L'esperienza di The Bear lascia Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri e Jeremy Allen White più amati e richiesti da Hollywood che mai. Il primo è diventato un volto di casa Marvel, lo scorso anno ha preso parte a I Fantastici Quattro - Gli inizi, la seconda è attrice e regista e ha lavorato nel frattempo con Luca Guadagnino e James L. Brook. Jeremy Allen White ha messo a segno molti ruoli importanti. Tra i film spiccano The Warrior - The Iron Claw e Springsteen: Liberami dal nulla, per cui è stato candidato al Golden Globe.

Springsteen: Liberami dal nulla, la recensione del film con Jeremy Allen White al cinema