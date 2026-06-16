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The Bear 5, le foto del cast alla première della stagione finale della serie a New York

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©IPA/Fotogramma

Abbracci, sorrisi e mani strette sul tappeto rosso (blu, per l'occasione) al Nine Orchard di New York per la première evento che è stata una vera e propria "cena di famiglia" per le star dello show di Christopher Storer, a dieci giorni dalla messa in onda in streaming degli episodi con cui si conclude l'avventura del ristorante di Chicago e delle persone che hanno lottato per tenerlo in piedi. In Italia l'appuntamento è per il 26 giugno su Disney+ 

A cura di Vittoria Romagnuolo

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