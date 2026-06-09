Il destino del ristorante è appeso a un filo nel trailer della stagione finale di “The Bear”. Sydney (Ayo Edebiri) è il nuovo capo designato da Carmy (Jeremy Allen White) che non abbandona gli amici e scende in campo a supporto della brigata. Tutti gli episodi della stagione cinque arrivano in streaming dal 26 giugno su Disney+, visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

È l'ultima occasione per salvare tutto, lo si legge chiaramente nel trailer di The Bear 5, stagione con cui si concludono le avventure del ristorante omonimo di Chicago e delle persone che lo hanno visto nascere e che ci lavorano.

Ma anche senza testo in sovraimpressione basta guardare le facce dei protagonisti per capire che c'è poco da scherzare: l'ultimo servizio al The Bear sarà decisivo.

Il pubblico è invitato a partecipare dal 26 giugno su Disney+, piattaforma che distribuirà tutti gli episodi conclusivi, in concomitanza con la messa in onda degli stessi negli States da Hulu dal 25 giugno.

L'ultimo servizio al The Bear

Il ristorante The Bear sta per chiudere sommerso dai debiti. Lo zio Jimmy (Oliver Platt) lo dice chiaramente a Richie (Ebon Moss-Bachrach): non solo il locale è in vendita, lo è l'intero edificio.

Mancano i fondi, gli ingredienti per cucinare, in alcune scene vediamo i locali sommersi dall'acqua.

Mentre tutti si fanno in quattro per aprire le porte ai clienti per un'ultima volta, Carmy (Jeremy Allen White) che aveva deciso al termine dell'ultima stagione di lasciare tutto a Sydney (Ayo Edebiri) e Richie, torna in cucina per dare supporto a quella brigata che lo ha sostenuto in tutta la storia del suo ritorno a Chicago.

Per lui i protagonisti di The Bear non sono dipendenti, sono una famiglia - lo dice in una delle scene del trailer, disponibile in italiano in alto in questo video articolo.

Lo vediamo con la stessa maglietta stampata che indossano gli altri. Non è più tempo di indossare il camice inamidato imposto a tutti quando l'obiettivo era la Stella Michelin. Adesso è in gioco la sopravvivenza e Richie, protagonista dell'episodio speciale Gary da recuperare prima della visione di quelli nuovi, ancora motivatore del gruppo li esorta. Cosa hanno da perdere?

L'addio, tra ritmo frenetico e emozione

The Bear 5 si annuncia una stagione all'insegna della frenesia narrativa che ha caratterizzato i precendenti cicli di episodi ma anche dell'emozione.

In gioco c'è l'eredità di quanto costruito ma anche il futuro di ciascuno dei protagonisti che in quella avventura imprenditoriale ai limiti dell'impossibile ha trovato riscatto professionale ma soprattutto personale.

Lavoro e fatica, sogni e famiglia saranno le chiavi per entrare nella storia, un'ultima volta.

I fan della serie ritroveranno i loro beniamini in gran spolvero, pronti ad emozionare ed emozionarsi con pubblico che li ha amati per cinque stagioni in quattro anni (tempi da record per il panorama della serialità internazionale di alto livello), premiandoli con l'affetto che si è tradotto in numerosi riconoscimenti per il cast e i realizzatori.

Nel 2024 The Bear ha stabilito un record agli Emmy Awards sia in termini di nomination (23 per la seconda stagione) che di statuette vinte (11). Resta una delle serie più premiate nella storia della tv per la categoria comedy.