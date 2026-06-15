The Bear 5, il trailer svela caos dopo l’addio di Carmy

Disney+ ha diffuso il video promozionale ufficiale, offrendo le prime anticipazioni su un finale che promette tensione, instabilità e un profondo sconvolgimento degli equilibri interni alla brigata... La conclusione della serie è fissata per venerdì 26 giugno 2026, quando tutti gli otto episodi saranno resi disponibili sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Il conto alla rovescia verso l’epilogo di una delle serie televisive più acclamate e premiate degli ultimi anni è ormai iniziato: The Bear, produzione FX ideata da Christopher Storer e ambientata nel mondo della ristorazione di Chicago, si prepara a chiudere il proprio percorso narrativo con la quinta e ultima stagione.

Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha diffuso il trailer ufficiale (che potete guardare nel video in alto nella clip posta in testa a questo articolo), offrendo le prime anticipazioni su un finale che promette tensione, instabilità e un profondo sconvolgimento degli equilibri interni alla brigata.

Il ritorno della serie e la data di uscita

La conclusione della serie è fissata per venerdì 26 giugno 2026, quando tutti gli otto episodi di The Bear 5 saranno resi disponibili in esclusiva su Disney+ in Italia. Una scelta distributiva netta, che privilegia la pubblicazione simultanea dell’intera stagione, consentendo una fruizione continuativa e immersiva, senza attese settimanali tra un episodio e l’altro.

Il trailer e il terremoto dopo Carmy

Le immagini diffuse dal trailer di The Bear 5 catapultano immediatamente lo spettatore in una fase di profonda crisi per il ristorante e per la sua squadra. La narrazione riparte dalla mattina successiva agli eventi conclusivi della quarta stagione, segnati da sviluppi decisivi che hanno cambiato gli equilibri interni.

Al centro della svolta c’è la decisione di Carmen “Carmy” Berzatto, interpretato da Jeremy Allen White, di abbandonare definitivamente il mondo della ristorazione. Una scelta improvvisa e radicale che lascia la struttura operativa del locale priva del suo punto di riferimento principale, aprendo uno scenario di forte instabilità.

La gestione passa così nelle mani di Sydney Adamu, affiancata da Richie Jerimovich e da Natalie “Sugar” Berzatto, chiamati a sostenere una responsabilità improvvisa e gravosa in un contesto già fortemente compromesso.

Una cucina sotto pressione tra debiti e minacce

Il trailer di The Bear 5 evidenzia un quadro organizzativo estremamente fragile. La squadra si ritrova a operare in condizioni critiche, segnata da una totale assenza di risorse economiche e dalla concreta minaccia di una vendita forzata del locale. A queste difficoltà si sommano ulteriori ostacoli e imprevisti che contribuiscono ad amplificare la tensione generale.

In questo scenario, i membri della brigata sono costretti a ricompattarsi, tentando di trasformare una situazione apparentemente insostenibile in un’ultima occasione di riscatto collettivo.

L’obiettivo della stella Michelin e la dimensione umana

Nel mezzo di questa crisi, resta centrale un traguardo ambizioso e quasi irraggiungibile: l’ottenimento della prestigiosa stella Michelin. Tuttavia, il percorso verso questo obiettivo si intreccia con una riflessione più profonda sul significato stesso della cucina e del lavoro di squadra.

La narrazione sottolinea infatti come la qualità di un ristorante non risieda esclusivamente nella perfezione tecnica dei piatti, ma soprattutto nella coesione e nel valore umano delle persone che vi lavorano, elemento determinante per la sopravvivenza del progetto.

Il cast e i ritorni della stagione finale

L’ultimo capitolo di The Bear riporta in scena l’intero nucleo storico della serie. Oltre ai protagonisti principali, fanno ritorno Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, a conferma della continuità del gruppo narrativo che ha accompagnato lo sviluppo della storia fin dall’inizio.

Accanto a loro, trovano spazio anche partecipazioni speciali di rilievo internazionale, con la presenza di Jamie Lee Curtis, Will Poulter e Oliver Platt, pronti a intrecciarsi ancora una volta con le dinamiche della cucina più celebre della televisione contemporanea.

Con la quinta stagione, The Bear si avvia a chiudere il proprio racconto trasformando il caos della cucina in una metafora ancora più ampia, incentrata su trauma, perfezionismo e legami affettivi. L’ultimo atto si preannuncia come una prova decisiva non solo per i personaggi, ma per l’intera struttura narrativa che ha reso la serie un punto di riferimento della serialità recente.