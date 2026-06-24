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Fedeli al proprio stile, Toni Servillo e Paolo Sorrentino che con La Grazia hanno messo a segno un altro titolo importante e premiato della loro lista di collaborazioni. La Grazia, che ha ricevuto nove nomination, ha portato a casa otto premi, tra cui Migliore attore protagonista in un film drammatico, Migliore regia, Migliore sceneggiatura e Miglior film.