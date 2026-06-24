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Nastri d'Argento 2026, le star sul red carpet della cerimonia a Roma. FOTO

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Getty Images - Ipa Fotogramma - Getty Images - Getty Images

Le star del cinema italiano sfilano a Roma, al Teatro Argentina, per la cerimonia di assegnazione dei Nastri d'Argento, i cui vincitori sono stati annunciati poche ore prima dell'evento. Sul carpet si riuniscono i protagonisti di una stagione importante che ha riconosciuto molti premi a "La Grazia", l'ultima opera di Paolo Sorrentino. Qui le foto degli arrivi e i dettagli dei look - IN AGGIORNAMENTO 

A cura di Vittoria Romagnuolo

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