Dutton Ranch, lo spin-off di Yellowstone rinnovato per la stagione 2

La serie tv Dutton Ranch, lo spin-off di Yellowstone, è stata rinnovata per una seconda stagione su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). La prima stagione, che ha debuttato il 15 maggio sulla piattaforma di streaming e che terminerà con la nona e ultima puntata il 3 luglio, ha infatti registrato il lancio di una serie originale di maggior successo nella storia della piattaforma di streaming. Lo show segue Beth (Kelly Reilly) e Rip (Cole Hauser) dopo gli eventi della quinta stagione della serie originale, mentre “lottano per costruire un futuro insieme, lontano dai fantasmi di Yellowstone, si scontrano con nuove e brutali realtà e con uno spietato ranch rivale che non si fermerà davanti a nulla pur di proteggere il suo impero. Nel Texas meridionale, il sangue scorre più denso, il perdono è effimero e il prezzo della sopravvivenza potrebbe essere la tua anima”. Il cast include anche Finn Little nel ruolo di Carter, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, JR Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, Ed Harris nel ruolo del veterano Everett McKinney e Annette Bening nel ruolo della spietata proprietaria di ranch Beulah Jackson. La prima stagione è prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios. Tra i produttori esecutivi figurano anche John Linson, David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Hauser, Kelly Reilly e Keith Cox. “Beth e Rip sono tra le coppie più iconiche della storia della televisione e siamo entusiasti di dare vita a un mondo completamente nuovo con Dutton Ranch per i nostri abbonati in tutto il mondo”, ha dichiarato Jane Wiseman, responsabile delle produzioni originali di Paramount+. “Siamo inoltre incredibilmente grati ai nostri partner, inclusi i team di Paramount Television Studios e 101 Studios, per aver dato vita a questa nuova serie con tanta grinta, passione e autenticità”. Matt Thunell, presidente di Paramount Television Studios, ha aggiunto: “Dutton Ranch ha riscosso un grande successo di pubblico, capitalizzando sull'eredità di personaggi amati e al contempo affermando una propria identità. Ringraziamo i nostri partner di Paramount+ e 101 Studios per una prima stagione fenomenale. Non vediamo l'ora di offrire ai fan nuove storie con questi personaggi indimenticabili nella seconda stagione”.