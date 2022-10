House of the Dragon, una cena di famiglia. Recensione dell'episodio 8

I dubbi sul destino di Corlys aprono una nuova questione di successione, stavolta al trono di legno di Driftmark. E Rhaenyra e la sua discendenza vengono ancora una volta messe in discussione. Ma a prendersi la scena è Viserys. Il nuovo episodio in lingua originale sottotitolata è andato in onda lunedì 10 ottobre, alle 3 del mattino, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti. L'episodio andrà in replica il 3 ottobre alle 22:15 ed è disponibile on demand Condividi

Ormai da sei anni, Corlys è alle Stepstone e Rhaenys convoca il Maestro Kelvyn per chiedergli se rivedrà suo marito. Il sovrano di Driftmark è stato ferito gravemente ed è affetto dalla febbre del sangue. Le sue condizioni aprono il tema della successione sul Trono di Legno. Corlys ha indicato Lucerys come suo erede ma Vaemond, fratello di Corlys vuole prendere il trono e discute con Rhaenys.

A Roccia del Drago, Daemon trova tre uova deposte da Syrax, ma la gioia per la scoperta viene interrotta da un messaggio da Baela che gli viene consegnato. Jacaerys, intanto, è impegnato nello studio dell'alto valiriano. Daemon porta il messaggio di Baela a Rhaenyra e la mette al corrente di ciò che avviene a Driftmark. Daemon confida in Rhaenys, Rhaenyra no, temendo il suo rancore dopo l'apparente morte di Laenor e il matrimonio tra i due, che decidono di recarsi ad Approdo del Re per perorare la causa di Lucerys.

Alicent guida il Concilio Ristretto e riceve Daemon e Rhaenyra per risolvere il tema della successione a Driftmark. Viserys, vecchio e sempre più malato, ormai si è ritirato nei suoi alloggi, costretto a restare a letto. Daemon e Rhaenyra gli presentano Aegon e Viserys, i gemelli che hanno avuto insieme, e il re si commuove nello scoprire che il nipote ha il suo stesso nome. Intanto Aegon continua a creare problemi: ha abusato di Dyana, una giovane serva, che spaventata e scossa ne parla con Alicent. La regina dà un sacchetto di monete e un tè da bere alla ragazza, che esce così di scena. Poi si reca da Aegon, lo rimprovera e lo schiaffeggia.

Rhaenyra e Daemon incontrano in privato Alicent, che accusano di manipolare il re insieme al padre Otto, Primo Cavaliere. In particolare la rimproverano per aver sostituito gli stemmi dei Targaryen e averli sostituiti con gli emblemi dei Sette Dei. Jacaerys e Lucerys girano per la Fortezza Rossa e incappano in un allenamento di Aemond con Ser Criston Cole. Anche Vaemond arriva ad Approdo del Re e incontra Alicent e Otto. Quest'ultimo sostiene l'opportunità di avere un esperto combattente a guidare la flotta di Driftmark e non un ragazzo, Alicent rimane più titubante.

Rhaenyra incontra Rhaenys, che le rimprovera la morte di Laenor, accuse che la principessa respinge proponendo un'offerta: in cambio del sostegno al diritto di Lucerys, i suoi figli sposeranno quelle di Laena. Rhaenyra va a visitare il padre e gli chiede se crede davvero nella profezia del Canto del Ghiaccio e del Fuoco. Gli confida i suoi timori e i suoi dubbi, gli chiede di sostenere lei e i suoi figli. Viserys chiede di poter cenare con la sua famiglia, Ser Otto ordina di portare il latte di papavero ma il re lo rifiuta e gli ordina di organizzare la cena.

Otto riceve nella sala del trono Vaemond e Rhaenyra per ascoltare le rispettive rivendicazioni. Per Vaemond è una questione di sangue, chiede la continuazione della sua dinastia e del suo sangue, mettendo implicitamente in discussione che Lucerys sia figlio di Laenor. Ma mentre Rhaenyra comincia a parlare, Viserys fa il suo ingresso nella sala del Trono di Spade: "Mi siederò sul trono oggi", dice il re, che rifiuta anche l'aiuto di una guardia mentre approccia i gradini, e accetta invece il braccio che gli porge Daemon dopo che gli è caduta la corona. Per Viserys la successione è già stabilita e solo Rhaenys può esprimere il volere di Corlys.

Rhaenys conferma la volontà del marito di passare il trono a Lucerys e annuncia il matrimonio tra i figli di Rhaenyra e le figlie di Laena e Daemon, Rhaena e Baela. Vaemond però accusa il re di aver infranto la tradizione nominando Rhaenyra erede al Trono di Spade e rifiuta la sua decisione, puntando il dito contro Lucerys, affermando a voce alta e in pubblico che non è un Velaryon, chiama i figli di Rhaenyra "bastardi" e la principessa una "puttana". Viserys si alza per tagliargli la lingua, Daemon improvvisamente gli mozza la testa a metà lasciandogli giusto la lingua attaccata. Viserys, sofferente, lascia la sala del trono rifiutando ancora il latte di papavero.

Durante la cena, con la famiglia riunita, Viserys pronuncia un discorso per Lucerys, la sua ascesa al Trono di Legno e i matrimoni che uniranno i figli di Rhaenyra alle figlie di Laena. Per richiamare all'unità della famiglia, Viserys si toglie la maschera e mostra la metà del volto consumata dalla malattia. "Voglio che stasera mi vediate per come sono, non solo un re, ma vostro padre, vostro fratello, vostro marito e vostro nonno, che presto non potrà più camminare tra voi". Rhaenyra alza la coppa per brindare ad Alicent, ringraziandola per la devozione con cui è stata accanto a Viserys e scusandosi con lei. Alicent ricambia alzando il calice per un brindare a Rhaenyra, di cui riconosce il diritto al trono. Jacaerys resiste alla tentazione di replicare alle provocazioni di Aegon e brinda a lui e Aemond. Poi danza con Haelena. Viserys sofferente lascia la tavola e si ritira nelle sue stanze. Ma l'arrivo a tavola di un maiale arrosto provoca l'ilarità di Lucerys, che trattiene a stento le risate e irrita Aemond, che fingendo di brindare a Jace e Lucerys li definisce "Strong" (forte in inglese, ma anche il cognome di Ser Harwin, il loro vero padre). Tra i cugini scoppia una rissa che viene sedata. Rhaenyra annuncia ad Alicent il suo rientro a Roccia del Drago ma Alicent insiste perché si fermi, alla fine la principessa acconsente a mandare via i figli ma fermarsi ancora un po' alla Fortezza Rossa.

Alicent va a far visita a Viserys, per alleviarne il dolore gli dà del latte di papavero. Poco lucido, Viserys la scambia per Rhaenyra e le parla del Canto del Ghiaccio e del Fuoco, dicendogli che è tutto vero e che lei sarà il principe promesso. Ma quando parla di Aegon e del suo sogno, Alicent fraintende e pensa si stia riferendo al loro figlio. Viserys sembra abbandonarsi e lasciare che le ultime forze scorrano in lui. Le sue ultime parole sono: "Amore mio".

HOUSE OF THE DRAGON, EPISODIO 8: LA RECENSIONE

Gli intrighi si complicano in House of the Dragon. A essere in discussione ormai non è solo il Trono di Spade ma anche quello di legno, con Driftmark che diventa il centro di nuove tensioni all'interno della famiglia. Davanti a un Viserys sempre più malato c'è una Alicent che appare ormai consapevole del suo ruolo e del suo potere, anche nei confronti del padre, Ser Otto Hightower, che non ha gioco facile nel tentativo di manipolarla.

La rivalità tra lei e Rhaenyra rimane l'asse portante della serie e viene raccontata attraverso dettagli e richiami sempre più sottili. Non solo parole e sguardi, persino un'inquadratura ravvicinata sull'avambraccio della principessa e su quel taglio provocato dal tentativo della regina di cavare l'occhio a Lucerys può bastare per restituire allo spettatore la tensione che permane tra le due.

D'altra parte Rhaenyra sembra sempre più preda di un complotto degli Hightower per mettere in discussione il suo diritto al trono, la Fortezza Rossa non è più casa sua, si sente accerchiata e in pericolo. Ma è proprio questa sua fragilità a far riemergere il suo lato più umano, quello che viene espresso nella visita a Viserys, nella richiesta di un sostegno da parte di un re – e di un padre – che appare ormai incapace persino di sostenere sé stesso.

Mai sottovalutare l'amore di un padre per la figlia, però. E a regalarci i momenti più intensi di questo ottavo episodio è proprio Viserys, al quale gli showrunner regalano una uscita di scena decisamente all'altezza del ruolo. Il suo ingresso nella sala del trono, ingobbito e chino sul bastone, sfigurato e col volto coperto per metà da una maschera d'oro, accompagnato dalla colonna sonora di Ramin Djawadi, ha un che di epico e glorioso, un'esaltazione dello sforzo e del legame che lo unisce a Rhaenyra. Non meno forte di quello con Daemon, di cui accetta, riluttante il braccio, quando inciampa sui gradini per il trono e la corona gli cade dalla testa senza togliergli un grammo della sua regalità.

Persino Daemon sembra mostrare, nell'amore di Rhaenyra e nell'affetto per il fratello ritrovato, il contrappunto perfetto a quella ferocia con cui è capace di mozzare la testa di Vaemond e a infierire persino dopo la sua morte rimarcando come l'ultima cosa che sia rimasta attaccata al resto del corpo è proprio quella lingua che Viserys minacciava di tagliare dopo che il fratello di Corlys aveva definito "bastardi" i nipoti e "puttana" la regina designata.

Quello tra Viserys e Rhaenyra è un legame che va oltre le questioni di dinastia. Perché se il mondo di House of the Dragon, come quello di Game of Thrones, gira tutto intorno alle lotte di successione, Viserys vola alto sulle teste dei Lord meschini interessati esclusivamente al potere. Viserys ama la sua famiglia e lo conferma ancora una volta. Con un atto di straordinaria umiltà, scopre il volto, mostra i segni della malattia, l'orbita destra vuota, si spoglia del suo potere e del suo ruolo, si ripropone ancora come padre, marito, fratello e nonno.

E per un po' ci sembra di vedere i Targaryen, gli Hightower e i Velaryon come una vera famiglia, ordinaria, capace di superare i propri dissidi, di riconciliarsi nel nome e in onore dell'uomo che fa da collante. Li vediamo sorridere come mai era capitato nei precedenti sette episodi. Tutti, persino Otto Hightower. Ma non può durare, perché il veleno dei genitori è passato ai figli, e basta un maiale arrosto a spezzare l'armonia, a rinfocolare rancori mai sopiti, a spingere Aemond all'ennesima arguta provocazione sulla discendenza paterna di Jacaerys e Lucerys. D'altra parte, Viserys si è appena ritirato nelle sue stanze, salutando, forse per l'ultima volta, il resto della famiglia. E la sua morte, alla pari di un messaggio completamente frainteso da Alicent, è destinata a lacerare una volta per tutte i Targaryen.