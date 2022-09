Cambiano le attrici e cresce la rivalità tra Rhaenyra e Alicent. L'erede al trono rischia di veder rivelata la sua relazione extra coniugale e, sempre più sola, è costretta a una scelta difficile. Ecco cosa è successo nella sesta puntata, The Princess and The Queen, in onda in lingua originale il 26 settembre e doppiata in italiano tra una settimana. Disponibile on demand. In esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW