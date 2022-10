House of the Dragon, funerale a Driftamark. Foto del settimo episodio

Targaryen e Velaryon si ritrovano a Driftmark per l'ultimo saluto a Laena. Ma l'ambizione di Aemond e il suo desiderio di avere un drago causeranno un nuovo incidente tra Rhaenyra e Alicent. Il settimo episodio di House of the Dragon è andato in onda in contemporanea con gli Stati Uniti, in lingua originale sottotitolata, il 3 ottobre alle 3 del mattino, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand, arriverà doppiato lunedì 10 ottobre