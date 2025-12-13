Lady Gaga, starnuti sul palco a Brisbane: show interrotto

Un imprevisto ha trasformato il concerto della cantante in un momento virale: durante la tappa australiana del Mayhem Ball Tour, la popstar ha dovuto fermarsi per una serie di starnuti mentre cantava uno dei brani più attesi. Il pubblico ha reagito con applausi e risate, rendendo l’episodio un siparietto memorabile
Lady Gaga ha vissuto un momento tanto inatteso quanto umano. durante un suo concerto al Suncorp Stadium di Brisbane in Australia. Mentre eseguiva “Die With a Smile”, la cantante si è piegata su se stessa, mano davanti alla bocca, travolta da una raffica di starnuti che ha riecheggiato nello stadio gremito. Un assistente è accorso con dell’acqua, permettendole di riprendere fiato e continuare la performance al pianoforte.
La reazione del pubblico e il video sui social
Il pubblico non si è lasciato scoraggiare: risate e applausi hanno accompagnato la scena, trasformando l’imprevisto in un momento di complicità tra artista e fan. In poche ore, il video dell’episodio ha fatto il giro dei social, aggiungendo un tocco di autenticità alla diva del pop. Non è chiaro cosa abbia scatenato la reazione: polvere, macchine del fumo o un raffreddore improvviso. Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata dal team di Gaga. La serata, già segnata da un ritardo di circa 40 minuti per problemi tecnici al soundcheck, ha visto anche misure di sicurezza rafforzate dopo l’individuazione di un noto “stage invader” prima dell’apertura dei cancelli.
Approfondimento
Grammy Awards 2026, Kendrick Lamar e Lady Gaga con nove e sette nomination
Tra luci e imprevisti, la forza dello spettacolo
Nonostante le difficoltà, Lady Gaga ha portato a termine lo show, confermando la sua capacità di trasformare ogni ostacolo in spettacolo. Un colpo di scena che ricorda quanto, dietro le luci e il fumo di scena, anche le star restino umane.
Lady Gaga, esce il disco “Mayhem”. Tutti gli album della sua carriera
Dall’esordio discografico nel 2008 con The Fame, Stefani Germanotta ha pubblicato 6 dischi in studio da solista , due collaborativi con Tony Bennett, 4 colonne sonore di film, 3 remix, due compilation, 4 EP e due album live. Ha venduto oltre 170 milioni di copie, imponendosi come una delle artiste più importanti di questo millennio. Ha in bacheca Oscar, Golden Globe e ben 14 Grammy