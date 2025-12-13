Lady Gaga, starnuti sul palco a Brisbane: show interrotto

Un imprevisto ha trasformato il concerto della cantante in un momento virale: durante la tappa australiana del Mayhem Ball Tour, la popstar ha dovuto fermarsi per una serie di starnuti mentre cantava uno dei brani più attesi. Il pubblico ha reagito con applausi e risate, rendendo l’episodio un siparietto memorabile

Lady Gaga ha vissuto un momento tanto inatteso quanto umano. durante un suo concerto al Suncorp Stadium di Brisbane in Australia. Mentre eseguiva “Die With a Smile”, la cantante si è piegata su se stessa, mano davanti alla bocca, travolta da una raffica di starnuti che ha riecheggiato nello stadio gremito. Un assistente è accorso con dell’acqua, permettendole di riprendere fiato e continuare la performance al pianoforte.

La reazione del pubblico e il video sui social

Il pubblico non si è lasciato scoraggiare: risate e applausi hanno accompagnato la scena, trasformando l’imprevisto in un momento di complicità tra artista e fan. In poche ore, il video dell’episodio ha fatto il giro dei social, aggiungendo un tocco di autenticità alla diva del pop. Non è chiaro cosa abbia scatenato la reazione: polvere, macchine del fumo o un raffreddore improvviso. Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata dal team di Gaga. La serata, già segnata da un ritardo di circa 40 minuti per problemi tecnici al soundcheck, ha visto anche misure di sicurezza rafforzate dopo l’individuazione di un noto “stage invader” prima dell’apertura dei cancelli.