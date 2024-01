Mare Fuori 4, il trailer e le anticipazioni sulla nuova stagione

A pochi giorni dall'annuncio della data del debutto della nuova stagione, arriva anche il trailer che anticipa il contenuto dei nuovi episodi. La clip svelata all'interno della presentazione alla stampa che si è svolta a Napoli alla presenza del regista e di parte del cast

A poche ore di distanza dal rilascio del primo trailer con le immagini dei nuovi episodi, il cast e i realizzatori di Mare Fuori si sono riuniti a Napoli per la conferenza stampa dell'attesa quarta stagione.

La clip, un minuto e mezzo di immagini che anticipano i toni e le atmosfere dei nuovi episodi, è seguita dal riepilogo delle date della messa in onda che partirà su RaiPlay a partire dal 1° febbraio e su Rai2 in prima serata dal 14 febbraio, data in cui sulla piattaforma di streaming saranno rilasciati i restanti sei episodi dello show.

L'atmosfera è febbrile anche a Napoli, dove presso gli studi Rai, si è svolta la presentazione della nuova stagione alla presenza del regista Ivan Silvestrini e di molti protagonisti amatissimi, tra cui Ludovica Coscione, Massimiliano Caiazzo, Domenico Cuomo, Maria Esposito. Col gruppo anche la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati che ha sottolineato come il successo televisivo sia ormai diventato "un fenomeno".





Le immagini del trailer Conto alla rovescia attivato per il ritorno di Mare Fuori che, un anno fa, in questi giorni metteva in pausa la storia dei ragazzi dell'Istituto Penale per Minori di Napoli lasciando parecchi punti in sospeso sul destino dei giovani protagonisti.

La vicenda ripartirà da dove era rimasta mostrando le conseguenze dello sparo che ha chiuso la terza stagione. Una clip aveva già anticipato che Edoardo (interpretato da Matteo Paolillo) si risveglierà dal coma mentre dal trailer apprendiamo che Carmine Di Salvo e Rosa Ricci torneranno a stare insieme. Ancora in sospeso la possibilità di ritorni nel cast. I fan sono stati sorpresi dalla comparsa di Filippo e Naditza, i personaggi, interpretati rispettivamente da Nicolas Maupas e Valentina Romani, che sembrava non sarebbero tornati in questa stagione. Resta da capire se le immagini facciano o meno parte di uno dei flashback attraverso cui si sviluppa la storia.

Il trailer prova, ancora una volta, la crescita degli interpreti all'interno di un prodotto che ha appassionato i fan ben oltre il Sud dell'Italia.

Ammirati, in conferenza stampa, ha sottolineato proprio questo aspetto. Grazie a Mare Fuori, Napoli è riuscita ad arrivare oltre la città superando anche i confini nazionali. Tra i meriti, il linguaggio universale del prodotto e un cast che ha fatto la differenza. leggi anche Mare Fuori 4, quando esce la nuova stagione e di cosa parlerà

Mare Fuori 4: le anticipazioni I realizzatori di Mare Fuori hanno rassicurato i fan rispetto al tono della nuova stagione. Nonostante l'uscita di scena di personaggi importanti, la narrazione manterrà il livello delle precedenti.

Dal momento che le stagioni cinque e sei sono già state confermate (con la scrittura della quinta attualmente in corso), è lecito pensare che quella che sta per uscire non chiuderà tutte le storie e tutte le trame.

Se Mare Fuori 5 vedrà l'ingresso di due ragazze molto giovani, nella conferenza stampa partenopea il regista Silvestrini ha chiarito che anche il quarto ciclo di episodi sarà caratterizzato da addii e nuovi arrivi. Silvestrini ha definito lo show una piattaforma di racconto che punta l'attenzione su alcuni personaggi fino a quando non si esaurisce la loro storia, un meccanismo che guiderà anche la scrittura delle prossime stagioni.

Come è noto, in Mare Fuori 4 un posto speciale spetterà a Cucciolo (l'attore Luigi di Leo) che dovrà fare i conti con la scoperta del fratello del suo orientamento sessuale. Edoardo, invece, sarà spinto a fare scelte decisive su invito del “Comandante” a cambiare vita.

Al momento, solo una piccolissima parte del pubblico è riuscito a saperne di più, ovvero, coloro che hanno assistito alla speciale première dei primi due nuovi episodi della serie proiettati alla Festa del Cinema di Roma 2023. Per tutti l'attesa terminerà tra circa due settimane. vedi anche Festa del Cinema di Roma, il red carpet del giorno di Mare Fuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mare fuori (@marefuori) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie