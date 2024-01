Mare Fuori 4, quando esce la nuova stagione e di cosa parlerà

Il quarto capitolo della serie prodotta da Picomedia si prepara a tornare giovedì 1° febbraio, data in cui saranno disponibili su RaiPlay i primi sei episodi. L'appuntamento in chiaro su Rai2 è, invece, previsto per mercoledì 14 febbraio in prima serata, che da quel momento in avanti trasmetterà tutti e 12 gli episodi, suddividendoli in 6 settimane di programmazione

In questo clima di attesa spasmodica, è chiaro che le anticipazioni attecchiscano bene, mettendo subito radici nelle menti e nei cuori di chi tanto ama questo show. Il dirigente di Rai Fiction Michele Zatta ha approfittato del DigithON 2023, l'evento tenutosi nel settembre 2023 a Bisceglie, per offrire qualche succulento assaggio.

“A Sanremo ci sarà una sorpresa”, aveva anticipato dirigente di Rai Fiction Michele Zatta lo scorso settembre. Le riprese di Mare Fuori 4 sono state in corso fino all'autunno 2023. Intanto i fan di questa serie targata Rai non stanno più nella pelle: attendono con impazienza l'arrivo di un quarto atto.

Lo scorso settembre il dirigente di Rai Fiction Michele Zatta, ospite al Digithon 2023 assieme ad alcuni membri del cast della serie televisiva Mare Fuori, aveva offerto un po' di anticipazioni sull'uscita della quarta stagione, oltre a dare indiscrezioni sulla trama. Zatta aveva detto che la nuova stagione sarebbe arrivata a febbraio 2024 su RaiPlay, senza tuttavia essere sceso nei particolari, nel senso che la data esatta non era stata condivisa. Solamente nelle scorse ore è finalmente arrivato l'annuncio, motivo per cui i fan dello show si devono segnare 1° febbraio e anche 14 febbraio.

Quando esce Mare Fuori 4



Quando esce Mare Fuori 4

Prima di qualsiasi indiscrezione, è importante sapere quando arriverà la quarta stagione. Proprio come Zatta aveva confermato, ossia che lo show sarebbe arrivato nel febbraio 2024, giovedì 1° febbraio saranno disponibili in esclusiva su RaiPlay i primi sei episodi

Insomma: come è accaduto per la terza stagione, lo show verrà rilasciato prima sulla piattaforma RaiPlay e solo successivamente andrà in onda su Rai2.

Pare che la serie sarà rilasciata in due tranche, ciascuna delle quali si comporrà di sei episodi. Dato che il dirigente Rai ha fatto sapere che ci saranno delle sorprese sul palco dell'Ariston, in occasione della prossima edizione del Festival di Sanremo, significa che la celebre kermesse canora italiana potrebbe essere magari sfruttata come rampa di lancio. Nella scorsa edizione della rassegna sanremese c’era stata la presenza - come ospiti - dei membri del cast della serie TV, ma stavolta più che di partecipazione come guest star potrebbe addirittura esserci la partecipazione in gara di un membro del cast, ossia Matteo Paolillo. Tuttavia per ora queste sono soltanto indiscrezioni, o meglio: supposizioni che corrono in rete, rimbalzando di fan in fan sui social network. Inoltre Paolillo nel dicembre 2023 ha detto a chiare lettere quanto segue: "Sanremo? Ci andrò solo quando sarò pronto per quel palco", queste le sue parole durante un'intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero.