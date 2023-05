Mare Fuori 4, sono iniziate le riprese della serie tv

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Non vedo l’ora di battere il primo ciak domani. She is coming back”. Maria Esposito, interprete di Rosa Ricci, ha anticipato su Instagram l’avvio delle riprese di Mare Fuori 4, iniziate lunedì 22 maggio. “Questa sono io che faccio memoria della prima scena che girerò” ha scritto l’attrice, il volto coperto dalle mani in un contenuto in bianco e nero. “Questa stagione per me sarà tanto difficile quanto immensa. Sono piena di adrenalina...Spero di regalarvi il doppio delle emozioni che proverò io quest’anno”. La serie dei record, ideata da Cristiana Farina, scritta con Maurizio Careddu e diretta da Ivan Silvestrini, racconterà anche nella quarta stagione gli amori, le amicizie, i tradimenti e le vendette di un gruppo di giovani detenuti nell’Istituto Penale Minorile di Napoli, da Carmine Di Salvo (interpretato da Massimiliano Caiazzo) a Edoardo (interpretato da Matteo Paolillo), e svelerà chi ha sparato, e se qualcuno è stato colpito, nel concitato finale alla Piscina Mirabilis trasmesso in primavera.