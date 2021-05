Sangiovanni, il testo del singolo Malibu

“Malibu” è il titolo del quinto inedito di Sangiovanni presentato ad “Amici”. Per il secondo classificato in questa 20esima edizione del programma, una pioggia di premi. Non solo quello della “Critica”, assegnato dai giornalisti, ma anche quello come miglior singolo radiofonico, proprio per “Malibu”. Ecco il testo della canzone

Quella di sabato sera durante la finalissima di “Amici di Maria de Filippi” è una mancata vittoria che non ha il sapore di sconfitta. Anche se Sangiovanni ha raggiunto solamente il secondo posto alle spalle della fidanzata e ballerina Giulia Stabile, non può che dirsi soddisfatto da questa esperienza. Il giovane cantautore vicentino ha infatti fatto incetta di premi durante l’intera serata. Non solo vincitore del circuito canto, dove ha battuto a suon di inediti i colleghi Deddy e Aka7even, ma anche premiato dai giornalisti con il premio della critica, dalla SIAE con un premio omonimo e dalle maggiori radio italiane con il riconoscimento di miglior singolo radiofonico proprio per “Malibu”. Un’anticipazione di ciò che succederà molto probabilmente nei prossimi mesi, per un singolo che ha tutte le carte in regola per diventare la colonna sonora di un’estate tutta italiana.

“Malibu” è il quinto inedito che Sangiovanni presenta nel corso del programma. Un brano che, già dal primo ascolto, trasporta in un’altra dimensione, fatta di estate, amici e tutto quel divertimento e voglia di stare insieme che mai, come prima d’ora, ci è venuta a mancare. Il sound è tutto da ballare e la scrittura del cantante 18enne è come sempre fresca e ritmata, a riprova del grande talento di un così giovane artista. Ecco il testo.