Battiti Live 2021, cantanti di stasera: scaletta della seconda puntata

In onda questa sera la seconda puntata di "Battiti Live", il festival di musica dell'estate condotto da Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio. Attesi grandi nomi della musica italiana e ospiti internazionali, con le esibizioni itineranti di Malika Ayane, Shiva e i Pinguini Tattici Nucleari che canteranno dalle più magiche location pugliesi

Mancano meno di dodici ore all’appuntamento di questa sera, martedì 20 luglio, in prima serata su Italia 1, con la seconda puntata di “Battiti Live”, la kermesse musicale estiva a cura di Radio Norba, che ancora una volta ospiterà sul magico palco del Castello Aragonese di Otranto, grandi nomi della musica italiana contemporanea e ospiti internazionali. E se “squadra che vince, non si cambia”, alla conduzione ritroveremo Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri con la giovane webstar Mariasole Pollio che scenderà direttamente tra il pubblico per raccogliere domande, curiosità e aneddoti sugli artisti presenti. Ancora una volta, “Battiti Live” non rinuncia però alla sua natura libera ed itinerante: ci saranno quindi ben tre esibizioni dislocate in altre suggestive e prestigiose location della Puglia, con Malika Ayane, Shiva e i Pinguini Tattici Nucleari. Ecco quali cantanti si esibiranno durante la seconda serata di “Battiti Live” e quando vederla in TV.

Quali cantanti si esibiranno nella seconda serata di Battiti Live approfondimento Battiti Live 2021, dalle tappe alle date: cosa sapere È stata Radionorba, organizzatrice ufficiale di “Battiti Live”, a comunicare sui suoi profili social la ricca scaletta di artisti che animerà il palco del Castello Aragonese di Otranto durante la messa in onda della seconda puntata di “Battiti Live”, registrata la scorsa domenica 27 giugno 2021. Tanti i volti noti, dai cantanti rivelazione dell’ultima edizione di “Amici” e del Festival di Sanremo, come Tancredi, Aka7even e La Rappresentante di Lista, alle coppie simbolo di quest’estate tra cui J-Ax e Jake La Furia, Annalisa e Federico Rossi, Boomdabash e Baby K. Non mancherà il grande ritorno dei Sottotono di Tormento e Big Fish che canteranno sicuramente la loro “Mastroianni”. Ecco i 28 cantanti in scaletta per la prima puntata di “Battiti Live”: Fedez Orietta Berti J-Ax Jake La Furia Aka7even Francesca Michielin Fred De Palma Sottotono Gigi D’Alessio Gaia Annalisa Federico Rossi La Rappresentante Di Lista Gio Evan Boro Boro Cara Alessandra Amoroso Dotan Shade Ermal Meta Jasmine Tancredi Shiva Irama Malika Ayane Boomdabash Baby K Pinguini Tattici Nucleari