La tv le ha fatto compiere il grande salto, prima con le fiction e ora con la conduzione di un programma. La popolarità di Mariasole Pollio è alle stelle in questa stagione speciale in cui la giovane napoletana, attrice, influencer ed ex youtuber di successo, è una delle protagoniste del prime time del piccolo schermo. Mariasole Pollio è conduttrice di "Battiti Live", evento musicale. estivo organizzato dal Gruppo Norba, e trasmesso in TV in differita su Mediaset. Un'opportunità incredibile per la giovane artista padrona del palco su cui si esibiscono i big della musica italiana ed internazionale assieme ad Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. Per la Pollio si tratta di una vetrina importantissima: "Battiti Live", tra i programmi di punta dell'emittente, è anche uno dei più commentati sui social.