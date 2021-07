Battiti Live 2021: scaletta della puntata 5 e quando vederla in tv

Serata conclusiva di “Battiti Live”, lo show a cura di Radio Norba condotto da Elisabetta Gregoraci ( FOTO ), Alan Palmieri e Mariasole Pollio. Stiamo parlando di uno degli eventi estivi più amati di sempre che, anche per quest’anno, ha trovato posto nella suggestiva cornice del Castello Aragonese di Otranto e le performance “on the road” nelle più belle località in giro per la Puglia.

I cantanti sul palco



Marco Mengoni

Fabio Rovazzi

Alessandra Amoroso

Rocco Hunt e Ana Mena

Anna Tatangelo

Emma Muscat e Astol

Oscar Anton

Vhelade

Enula

The Kolors

Shiva

Gaia

Lorenzo Fragola

J-Ax e Jake La Furia

Cedraux

Colpaesce e Dimartino

Giusy Ferreri

Boomdabash

Tancredi

Baby K

Orietta Berti

Takagi e Ketra



Battiti Live, dove e quando seguire l’evento





Anche la serata conclusiva di “Battiti Live” sarà a cura di Radio Norba. L’appuntamento è per le 21:00 di sabato 3 luglio in diretta su Radionorba, Radionorba TV e Telenorba (canale 19 del digitale terreste e 730 di Sky) e in streaming sull’App ufficiale di Radio Norba e su radionorba.it e norbaonline.it. Inoltre è possibile seguire e commentare l’evento anche attraverso i social network ufficiali di Radio Norba, utilizzando l’hashtag #battitilive. Per la trasmissione delle puntate sui canali in chiaro bisognerà invece attendere circa la metà luglio quando “Battiti Live” verrà trasmesso in prima serata su Italia 1 e in replica sulle altre reti Mediaset (Mediaset Extra, Italia 2, Mediaset Play Infinity). Le date verranno comunicate nelle prossime settimane e inserite nel palinsesto televisivo.