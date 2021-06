Vacanze in Italia, Ed Westwick di Gossip Girl in Costiera Amalfitana

Ed Westwick è in Italia. Buone notizie per i fan dell'attore, celebre per il ruolo del tenebroso Chuck Bass in Gossip Girl, che possono sperare di vederlo in Costiera Amalfitana.

Ed e Tamara hanno visitato la mostra Gucci Garden Archetypes, inaugurata il 14 maggio nella Gucci Garden Galleria del capoluogo toscano. Ma chi è Tamara Francesconi? Tamara ha 24 anni (nove in meno di Ed) ed è originaria del Sud Africa, con genitori italiani. Tamara vive a Los Angeles, dove ha conosciuto Ed, ma viaggia spesso nei suoi luoghi d'origine. Di lei si sa che prima di diventare modella si è laureata al Varsity College in Legge e Comunicazione. La relazione tra i due è iniziata nell'ottobre del 2019 e lo scorso anno pare che il rapporto si sia consolidato, avendo condiviso l'isolamento durante i mesi più duri della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

In attesa di vedere il reboot di Gossip Girl, a luglio, Ed Westwick ha fatto sapere di essere favorevole ad un ritorno nei panni di Chuck Bass, il personaggio che lo ha reso celebre. “Penso sarebbe un’idea davvero fantastica – ha rivelato a Just Jared. - Non ho mai davvero messo a fuoco questa possibilità. Credo che questo revival avrà una vita propria e gli auguro il meglio. Sono davvero curioso di vedere come verrà e come lo metteranno in scena. Sono rimasto in contatto con i creatori e gli ho sempre augurato il meglio. So che sono molto orgogliosi del progetto”. E su un suo possibile ritorno nei panni dello storico personaggio: “Mai dire mai anche se al momento non ci sono notizie al riguardo. Ho mantenuto i contatti con i miei vecchi colleghi di tanto in tanto ci sentiamo sui social e ogni tanto agli eventi capitava di incontrarli. Mi piace che tutti siano felici e ne sono felice”.