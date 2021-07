Michelle Hunziker in vacanza con Nicola Savino e Ilary Blasi

Michelle e gli amici hanno documentato tramite stories i momenti trascorsi insieme in barca , nei pressi dell'isola di Mortorio, in Sardegna. Le due conduttrici hanno deciso di fare una gara di tuffi buttandosi dalla barca. A dare il voto alla performance ci ha pensato Francesco Totti che ha incoraggiato le due a tuffarsi al grido di “Prima le vecchie”. Anche Ilary ha voluto aggiornare i fan di Michelle tramite stories. “Ciao amici di Michelle! Tra poco ci cimenteremo in un tuffo e Nicola darà i voti”, ha spiegato la conduttrice, mentre Totti ha iniziato a riprendere la sfida.

Le vacanze di Michelle Hunziker

approfondimento

Vacanze in Italia: Michelle Hunziker, scatti delle vacanze alle Eolie

"Mi sono innamorata di questo paese molto tempo fa e ho deciso di andarlo a visitare allo sfinimento…" aveva scritto Michelle Hunziker su Instagram, postando immagini in costume a bordo di uno yacht. Prima della Sardegna la conduttrice aveva trascorso alcuni giorni in Sicilia con le amiche, sempre in barca, alla scoperta delle Eolie. Michelle ha lasciato a casa il marito Tomaso Trussardi e le figlie avute da lui, Sole e Celeste, per una vacanza tutta al femminile. Con le amiche anche uno chef personale presente a bordo. “Day 1…Diario di bordo: sto sognando …un bacio grande”, aveva scritto Michelle a corredo della prima foto in barca, scatenando in risposta una battuta ironica del marito Tomaso: "Posa naturale, ti vedo rilassata".

Le vacanze di Ilary Blasi e Francesco Totti

Dopo aver festeggiato sui tetti di Roma i 16 anni di matrimonio, l’ex calciatore e la showgirl sono volati nella capitale russa per qualche giorno di vacanza. Con loro anche i tre figli Chanel, Cristian e Isabel. Tra le foto social postate dalla coppia, molto romantica quella di Ilary che tiene la mano del marito sulla Piazza Rossa, con la chiesa di San Basilio sullo sfondo.