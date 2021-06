Ilary Blasi e Francesco Totti festeggiano 16 anni di matrimonio. FOTO

3/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @francescototti

Del resto, sebbene non amino condividere molto della loro vita privata, l’ex calciatore e la showgirl non si risparmiano dediche romantiche. Come in occasione dei 40 anni di Ilary: “Abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita insieme” le scriveva Francesco.

L’account Instagram ufficiale di Francesco Totti