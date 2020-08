Ilary Blasi, lo scatto romantico con Francesco Totti su Instagram

In vacanza in Costa Azzurra, Ilary Blasi pubblica un bacio appassionato. E il commento di Francesco Totti non si fa attendere

Una didascalia semplicissima, “Ilary&Francesco”, a commentare una foto che li ritrae complici e innamorati: Ilary Blasi (FOTO), in vacanza con la famiglia in Costa Azzurra, si è regalata una pausa romantica col marito. I due, scesi dallo yacht, si sono tuffati nelle acque cristalline al largo di Cannes. Ma Francesco Totti ha "rotto" la poesia… Ilary e Francesco, un bagno romantico (ma non troppo) Lo scatto, postato sul profilo Instagram della conduttrice, mostra una Ilary Blasi decisamente… passionale! Tanto che, l’ex calciatore, scherza: “Mi sembravi un piranha”. La storia d’amore tra Francesco Totti e l’ex velina (a dispetto delle voci che periodicamente li vogliono per scoppiati) procede dunque a gonfie vele, e lo dimostrano anche gli scatti di questa estate 2020: prima di sbarcare in Costa Azzurra, la famiglia è stata a Capri e prima ancora a Sabaudia. Qui, il Pupone (come amano chiamarlo i suoi tifosi) ha dedicato alla moglie “Un giorno così” di Max Pezzali (FOTO). E ha pubblicato romantici e divertenti scatti, della loro vita a due (ma anche diverse immagini in compagnia dei tre figli). Del resto, i siparietti social tra Ilary Blasi e Francesco Totti non sono certo una novità. Basti guardare la foto di qualche giorno fa, in cui lei si faceva fotografare al supermercato e lui le scriveva: “Ricordati la Nutella”. Piccole battute scherzose, a testimoniare un amore che gli anni non hanno scalfito.

Le critiche a Ilary Blasi approfondimento Ilary Blasi da giovane: com'era e com'è oggi la conduttrice Nonostante i molti apprezzamenti per la coppia, Ilary Blasi è spesso criticata sul web. E le ultime foto non hanno fatto eccezione. Al centro dell’attenzione, una foto che la vede indossare un maglione a rete verde fluo e un paio d’occhiali rossi. “Non perdere mai di vista l’obiettivo”, scrive. Ma i fan commentano: “Sei irriconoscibile”, “Attenzione alla plastica”, “Eri tanto carina... Adesso sei esagerata”, “Ti stai rovinando con tutto sto botulino!”.