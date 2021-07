Vacanze a Porto Cervo per Magic Johnson e Samuel L. Jackson. FOTO

Cresce il numero dei Vip ( QUI LA GALLERY ) che sceglie l'Italia per trascorrere qualche giorno di vacanza e di sano divertimento, da George Clooney e la moglie Amal a Orlando Bloom con Katy Perry, per citarne solo alcuni. La Sardegna riapre le porte al turismo mondiale e accoglie nella sua splendida terra, due ospiti d'eccezione nelle banchine di Porto Cervo, in quel paradiso chiamato Costa Smeralda, meta tra le più gettonate dal jet-set internazionale. Sono la star del basket americano Magic Johnson e l'attore (ora anche produttore) Samuel L.Jackson, il compare di John Travolta nel Pulp Fiction di Tarantino . Le due star, insieme ad alcuni amici, hanno registrato un IV video postato poi su Instagram da Jackson da uno yacht ormeggiato nella "capitale" della Costa Smeralda. Le immagini sui social ritraggono attore e cestista che intonano un coro sorridenti e allegri. I commenti dei fan sono entusiasti: "benvenuti in Sardegna”.

I vip che hanno scelto l'italia come meta delle loro vacanze

approfondimento

Le star in vacanza in Italia, da Bono Vox a Harry Styles. FOTO

Estate in famiglia sul lago di Como per George Clooney e la moglie Amal. La coppia si sarebbe già trasferita a Villa Oleandra con i figli e il cucciolo di San Bernando. "I bambini sono entusiasti di essere tornati", avrebbe detto l'attore. Come lui, tante star hanno scelto l'Italia per le vacanze estive del 2021, tra le ultime avvistate dai fotografi, citiamo un'altra coppia molto amata: Katy Perry e Orlando Bloom. I due hanno scelto Venezia per trascorrere le vacanze con la piccola Daisy Dove, che compie un anno ad agosto, e il barboncino Nugget. Estate Made in Italy anche per il cantante degli U2 Bono Vox. La star sarebbe arrivata il 5 giugno, ed è stato fotografato mentre cenava con la moglie e tre amici in un ristorante dell'isola Palmaria, in Liguria. Qualche giorno più tardi si è poi spostato all'Isola d'Elba. Alla lista si aggiungono: Ed Westwick, l'ex star della celebre serie Gossip Girl ed Anthony Hopkins il quale ha visitato la Toscana e l'Umbria, documentando tutto con video e foto. Tra le influencer americane più popolari della rete, Kim Kardashian, la star insieme al make up artist Mario Dedivanovic e al suo hair stylist Chris Appleton, ha scelto Roma per qualche giorno di libertà, nella foto sui social è apparsa sullo sfondo del Colosseo.