Porto Venere, Bono Vox degli U2 in Italia: cena all'isola Palmaria

Vacanze italiane per il leader degli U2 . La Nazione ha riportato la notizia dell’arrivo di Bono Vox nel Bel paese per qualche giorno di relax.

Infatti, poco fa la Repubblica ha parlato dell’avvistamento dello yacht della star irlandese presso il porto di Marciana Marina, piccolo comune dell’Isola d’Elba. Stando sempre a quanto riportato, il cantante sarebbe in compagnia del collega e amico The Edge , iconico chitarrista degli U2.

L’artista si è poi spostato dall’isola, situata nel comune di Porto Venere, per dirigersi in un’altra località italiana.

Come riportato, Paul David Hewson , questo il nome all’anagrafe, ha fatto tappa alla Palmaria dove si è fermato per una cena a base di pesce. Al termine della serata, Bono Vox ha lasciato un autografo con la scritta “grazie” su un tovagliolo.

U2, il successo del gruppo

approfondimento

All That You Can't Leave Behind degli U2 compie 20 anni: si ristampa

Nel corso degli anni la formazione irlandese si è affermata come una delle realtà musicali di maggior nella storia delle sette note; gli U2 vantano ben ventidue vittorie ai Grammy Awards e decine di milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Tra i brani più amati del gruppo troviamo sicuramente With or Without You, Desire, Discothèque, Beautiful Day e Vertigo.