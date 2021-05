Europei, affidato a Martin Garrix, Bono e The Edge l'inno ufficiale

"We Are The People" è l'inno ufficiale degli Europei 2020, il brano di Garrix vede la collaborazione del leader degli U2 e The Edge. L'intervista di Sky Tg24 al leggendario DJ/produttore olandese autore di successi come Animals, In the Name Of Love e Scared to Be Lonely

“La prima reazione, quando la UEFA mi ha coinvolto nella creazione della musica per il torneo è stata di incredulità. Poi quando le cose sono state confermate, dall’incredulità sono passato all’essere molto nervoso ma anche molto eccitato e grato che avessero riposto così tanta fiducia in me e nella mia musica. Hanno lasciato tutto nelle mie mani e questo è ancora molto surreale!”. Sono queste le parole di Martin Garrix che nel servizio di Sky Tg24 ci racconta di questa sua straordinaria avventura che vede coinvolti due grandi star del calibro di Bono e The Edge . E' affidato infatti a Bono, The Edge e Martin Garrix l'inno ufficiale degli Europei 2020. "We Are The People", la canzone, è stata ufficialmente pubblicata a meno di un mese dall'inizio del torneo. Il brano, del leggendario DJ/produttore olandese Martin Garrix, include quindi anche le due star irlandesi e rappresenta una canzone che guarda alle sfide che il mondo deve affrontare mirando a trovare una risposta unitaria ai problemi.

Per la prima volta gli Europei di calcio saranno giocati in tutto il continente

Per la prima volta gli Europei di calcio saranno giocati in tutto il continente, a riprova che il tema principale è l'unità. Per motivi di marketing conservano la dicitura “Euro 2020” e saranno trasmessi su Sky Sport a partire dall'11 giugno, con match d'apertura all'Olimpico di Roma tra Italia e Turchia. A meno di un mese dall'inizio del torneo, la campagna musicale è stata lanciata sugli schermi giganti dello stadio di Wembley con l'arco dello stadio illuminato con i colori di UEFA EURO 2020. Garrix, il DJ e produttore di fama mondiale autore di successi come Animals, In the Name Of Love e Scared to Be Lonely, ha anche prodotto la musica ufficiale per il torneo. Per "We Are The People" Bono ha scritto i testi e creato le melodie e The Edge ha aggiunto i principali riff di chitarra dando vita ad una miscela perfetta dei suoni caratteristici di ogni artista. "Creare la musica per uno dei più grandi eventi sportivi del mondo insieme a Bono e The Edge è stata un'esperienza incredibile", ha detto Garrix. "Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme ed eccitato di condividerlo finalmente con il mondo!" .