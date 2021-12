Constantine, Keanu Reeves ha ancora voglia di un nuovo film

Reeves ha detto che sarebbe davvero felice di tornare a interpretare il personaggio, ma ha anche chiarito che le cose non sono così semplici. Parlando della possibilità di un sequel del film del 2005 che lo vedeva protagonista, la star di John Wick si è limitata a un “Ci ho provato” , lasciando intendere che la Warner Bros non sia stata particolarmente sensibile all’idea.

Un nuovo film di Constantine? “Mi piacerebbe” . Così ha risposto Keanu Reeves alla domanda postagli da Steven Colbert, intervistato nello show del presentatore britannico in cui è intervenuto per promuovere il suo nuovo film, Matrix Resurrections , in uscita in Italia il 1° gennaio 2022.

Il film – diretto da Francis Lawrence e con un cast che annoverava anche Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton e Djimon Hounsou – non ebbe però il successo sperato dalla produzione , e l’idea di un sequel venne congelata. Negli anni, si è spesso parlato della possibilità di un nuovo film, ma come ha precisato il produttore Akiva Goldsman a un panel del 2020: “Abbiamo tentato in vari modi… Ma la decisione finale spetta sempre agli studios”.

Il possibile sequel

approfondimento

I migliori film da vedere a dicembre al cinema e in streaming. FOTO

Lo stesso Keanu Reeves ha fatto notare come sequel di Constantine non è esattamente qualcosa per cui Hollywood sta spingendo nonostante lui abbia detto per anni di volerne fare uno. Nel novembre 2020, l'attore Peter Stormare, che interpretava Lucifer, ha pubblicato un post su Instagram che sembrava suggerire l'annuncio di un sequel. In realtà nulla è mai stato confermato dalla Warner Bros., che possiede i diritti sullo schermo delle proprietà DC come Constantine.

Durante il panel del 15° anniversario al Comic-Con di San Diego di quello stesso anno, il produttore Akiva Goldsman ha anche discusso dei numerosi tentativi fatti per continuare la storia di John Constantine e ha notato che, nonostante il fatto che il film sia andato "abbastanza bene", non è stato sufficiente per impressionare chi dispone dei diritti. Durante la sua intervista, Reeves ha anche promosso il suo fumetto BRZRKR, la serie che ha ideato e scritto con BOOM! Studios, che ha debuttato all'inizio di quest'anno.