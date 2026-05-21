La musica il mercoledì a Stromboli, nelle Eolie, è vietata e alla festa privata organizzata per la fine delle riprese di "Three Incestuous Sisters", cui partecipava anche Mick Jagger, è stata interrotta dall'arrivo dei carabinieri intervenuti per far rispettare l'ordinanza sindacale
Il party organizzato in un locale con attori e troupe del film diretto dalla regista Alice Rohrwacher, è stato interrotto perché la musica il mercoledì a Stromboli, è vietata. Alla festa oltre al fondatore e frontman dei Rolling Stones, che nel film ha interpretato la parte del guardiano, e alla regista erano presenti anche gli attori Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O'Connor, Isabella Rossellini. L'interruzione ha creato perplessità, mista ad ilarità, ma, seppure a malincuore, è stata rispettata.
La musica "incriminata" era diffusa da una piccola cassa e ad un volume accettabile dicono alcuni testimoni. La troupe, oggi ha lasciato l'isola con i mezzi di linea, Jagger con un elicottero privato. A stigmatizzare l'accaduto è intervenuta la presidente della Pro Loco Amo Stromboli, Rosa Oliva: "È l'ennesimo segnale - afferma - di un territorio che, anziché essere valorizzato e supportato dopo un inverno di gravi carenze e abbandono, si ritrova penalizzato anche nei suoi momenti di aggregazione e visibilità. Un'isola dalla rilevanza internazionale come la nostra merita una gestione amministrativa all'altezza, capace di prevenire i problemi e di far dialogare le realtà locali, anziché ridursi a interventi tardivi o punitivi". "Dal sindaco di Lipari, Riccardo Gullo - aggiunge - invece, ci si sarebbe aspettato un benvenuto agli ospiti, o almeno un saluto e un ringraziamento per l'apporto determinante all'economia delle Eolie e alla loro visibilità. Si vive di turismo nelle nostre isole".
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La rockstar vestirà i panni del guardiano del faro di Strombolicchio, padre di Kyo, interpretato da Josh O'Connor, attorno al quale ruotano le figure delle tre sorelle protagoniste del film: Jessie Buckley, Dakota Johnson e Saoirse Ronan. Secondo le anticipazioni, il personaggio morirà dopo le prime scene. Durante le riprese c'è stata la visita del regista Paolo Sorrentino, che di recente ha acquistato una villa proprio sull'isola.