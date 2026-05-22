Money Road, Riccardo abbandona l’esperimento. Gli ascolti al debutto

Per il debutto, ascolti ottimi: lo strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine ieri sera ha raggiunto su Sky Uno/+ e on demand una Total Audience di 326mila spettatori medi con l’1,4% di share, +36% rispetto all’esordio pay dello scorso anno. E uno dei partecipante ha detto addio all'esperimento per motivi personali
“A Money Road non ci sono giudizi, ci sono solo scelte e conseguenze”: è tornato a ripetere il suo mantra Fabio Caressa, direttore dell’esperimento sociale di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. La giungla malese ha accolto 12 nuove persone comuni, la nuova “Compagnia delle Tentazioni” pronta a 12 giorni tra trekking impossibili, decisamente provanti dal punto di vista fisico e mentale, e tentazioni irresistibili, che potrebbero facilitare il loro percorso ma che in realtà intaccherebbero il montepremi complessivo a disposizione del gruppo.
Gli ascolti al debutto
Per il debutto, ascolti ottimi: lo strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine ieri sera ha raggiunto su Sky Uno/+ e on demand una Total Audience di 326mila spettatori medi con l’1,4% di share, +36% rispetto all’esordio pay dello scorso anno.
Riccardo lascia la Compagnia delle Tentazioni
All’inizio del terzo di trekking, il più giovane del gruppo Riccardo ha abbandonato l’esperimento per motivi personali: troppo forte, per lui, l’emotività pensando a quello che ha lasciato a casa in Italia. Il suo gatto non stava bene e ha preferito correre da lui. Il gruppo ha apprezzato la sua decisione di porre i sentimenti davanti ai soldi.
Approfondimento
Fabio Caressa: "Money Road come Lost, non sai mai cosa ti aspetta"
Il viaggio proseguirà la prossima settimana, giovedì 28 maggio sempre Sky e in streaming su NOW, e come promesso nuovi colpi di scena attenderanno la Compagnia delle Tentazioni. Cosa avrà in serbo la giungla per i 12 protagonisti dell’esperimento sociale di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo?
Approfondimento
Money Road, torna la seconda stagione del programma con Fabio Caressa
Money Road 2026, le prime tentazioni nella giungla. FOTO
Nell'esperimento sociale guidato da Fabio Caressa, la Compagnia delle Tentazioni ha iniziato il viaggio dalla centrale operativa nella giungla malese. Tra scenari inediti, ostacoli duri e nuove regole, i 12 protagonisti hanno affrontato faticosi trekking in un clima asfissiante e hanno ceduto a tentazioni irresistibili, dalla doccia al diner americano. Riccardo ha abbandonato lo strategy game, mentre la nuova guida, Adele, ha prelevato 7.500 euro e il montepremi è sceso così a 328.950 euro