Money Road, Riccardo abbandona l’esperimento. Gli ascolti al debutto

Per il debutto, ascolti ottimi: lo strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine ieri sera ha raggiunto su Sky Uno/+ e on demand una Total Audience di 326mila spettatori medi con l’1,4% di share, +36% rispetto all’esordio pay dello scorso anno. E uno dei partecipante ha detto addio all'esperimento per motivi personali

“A Money Road non ci sono giudizi, ci sono solo scelte e conseguenze”: è tornato a ripetere il suo mantra Fabio Caressa, direttore dell’esperimento sociale di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. La giungla malese ha accolto 12 nuove persone comuni, la nuova “Compagnia delle Tentazioni” pronta a 12 giorni tra trekking impossibili, decisamente provanti dal punto di vista fisico e mentale, e tentazioni irresistibili, che potrebbero facilitare il loro percorso ma che in realtà intaccherebbero il montepremi complessivo a disposizione del gruppo. Gli ascolti al debutto Per il debutto, ascolti ottimi: lo strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine ieri sera ha raggiunto su Sky Uno/+ e on demand una Total Audience di 326mila spettatori medi con l’1,4% di share, +36% rispetto all’esordio pay dello scorso anno.

Riccardo lascia la Compagnia delle Tentazioni

All’inizio del terzo di trekking, il più giovane del gruppo Riccardo ha abbandonato l’esperimento per motivi personali: troppo forte, per lui, l’emotività pensando a quello che ha lasciato a casa in Italia. Il suo gatto non stava bene e ha preferito correre da lui. Il gruppo ha apprezzato la sua decisione di porre i sentimenti davanti ai soldi.



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