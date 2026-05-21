Fabio Caressa torna alla conduzione dello strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine e promette una seconda edizione cinematografica e più imprevedibile della precedente: "In ogni puntata un colpo di scena, nessuno sa mai cosa succederà. Se Money Road fosse una serie tv, sarebbe sicuramente Lost, aspettatevi un finale clamoroso, non vi deluderà". L'appuntamento è su Sky e NOW, da giovedì 21 maggio in prima serata