Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
TV Show

Fabio Caressa su Money Road: "E' come nella serie Lost, non sai mai cosa ti aspetta"

Barbara Ferrara

Barbara Ferrara

Fabio Caressa torna alla conduzione dello strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine e promette una seconda edizione cinematografica e più imprevedibile della precedente: "In ogni puntata un colpo di scena, nessuno sa mai cosa succederà. Se Money Road fosse una serie tv, sarebbe sicuramente Lost, aspettatevi un finale clamoroso, non vi deluderà". L'appuntamento è su Sky e NOW, da giovedì 21 maggio in prima serata

 

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ