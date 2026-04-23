Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Money Road, torna la seconda stagione del programma con Fabio Caressa. Dal 21 maggio

TV Show sky uno

Torna “Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo”, alla conduzione dello strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine - di cui oggi viene diffuso il promo ufficiale - c’è, confermatissimo, il direttore dell’esperimento sociale Fabio Caressa. Da giovedì 21 maggio sempre su Sky e in streaming su NOW

È stato il fenomeno televisivo della scorsa stagione: un vero e proprio esperimento sociale che ha conquistato tutti, che ha appassionato e diviso il pubblico. Oggi viene annunciata finalmente la data d’inizio della seconda edizione dell’esperimento sociale di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, che parte giovedì 21 maggio sempre su Sky e in streaming su NOW. Alla conduzione dello strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine - di cui oggi viene diffuso il promo ufficiale - c’è, confermatissimo, il direttore dell’esperimento sociale Fabio Caressa.

la nuova “Compagnia delle Tentazioni”


12 persone comuni hanno scelto di aderire al nuovo esperimento sociale: andranno a comporre la nuova “Compagnia delle Tentazioni” che, in un contesto di rigida privazione e avendo a disposizione solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza, dovrà affrontare dei trekking nella giungla ancora più duri e faticosi durante i quali i 12 verranno tentati nei modi più disparati e anche in modalità inedite. Saranno tentazioni in grado di facilitare la loro sopravvivenza ma che inevitabilmente intaccherebbero il montepremi finale che alla partenza è di 300mila euro. Le scelte del singolo avrebbero quindi impatto sull’intero gruppo, in quanto il premio in palio verrebbe decurtato del prezzo della tentazione: prevarranno dinamiche di altruismo rispetto al gruppo o l’egoismo per la propria soddisfazione? Ciò che rimarrà del montepremi, infatti, sarà l’obiettivo finale: chi nell’ultimo episodio arriverà al traguardo avrà la possibilità di partecipare alla divisione della cifra disponibile.

il pubblico

Anche il pubblico sarà portato a immedesimarsi nei 12 nuovi protagonisti, nelle loro nuove dinamiche e nei pensieri legati alle nuove tentazioni. E arriveremo a porci domande quasi “esistenziali” come quelle al centro del promo di oggi e ad interrogarci: cosa avremmo fatto al posto loro? In queste situazioni penseremmo a noi stessi o al bene del gruppo? 


La campagna di comunicazione della seconda stagione di "Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo" sarà declinata su diversi canali anche con contenuti ad hoc ed è stata realizzata dalla Sky Creative Agency Italia.

Approfondimento

Money Road, una finale fino all'ultima tentazione. FOTO
Il nuovo esperimento sociale: torna “Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo”

Spettacolo: Ultime notizie

Pechino Express 2026, la temibile Prova dei Sette Mostri. FOTO

TV Show sky uno

Le coppie hanno percorso 804 km da Nanjing, al Libro Rosso di Shouchunzhen (dove le DJ hanno...

19 foto

Mannarino, è uscito il nuovo singolo Per un po’ d’amore

Musica

Tra poche settimane il cantautore darà il via al suo nuovo tour. Previsti appuntamenti in...

Clayface, il primo teaser trailer

Serie TV

Il film, diretto da James Watkins su sceneggiatura di Mike Flanagan e Hossein Amini, segna il...

Money Road, torna la seconda stagione del programma con Fabio Caressa

TV Show sky uno

Torna “Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo”, alla conduzione dello strategy game Sky...

Max Pezzali in concerto per il tour europeo, la possibile scaletta

Musica

Dopo gli appuntamenti europei, il 7 giugno Max Pezzali darà il via al nuovo tour negli stadi....

Spettacolo: Per te