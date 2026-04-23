Money Road, torna la seconda stagione del programma con Fabio Caressa

Torna “Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo”, alla conduzione dello strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine - di cui oggi viene diffuso il promo ufficiale - c’è, confermatissimo, il direttore dell’esperimento sociale Fabio Caressa. Da giovedì 21 maggio sempre su Sky e in streaming su NOW

È stato il fenomeno televisivo della scorsa stagione: un vero e proprio esperimento sociale che ha conquistato tutti, che ha appassionato e diviso il pubblico. Oggi viene annunciata finalmente la data d’inizio della seconda edizione dell’esperimento sociale di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo , che parte giovedì 21 maggio sempre su Sky e in streaming su NOW . Alla conduzione dello strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine - di cui oggi viene diffuso il promo ufficiale - c’è, confermatissimo, il direttore dell’esperimento sociale Fabio Caressa .

la nuova “Compagnia delle Tentazioni”



12 persone comuni hanno scelto di aderire al nuovo esperimento sociale: andranno a comporre la nuova “Compagnia delle Tentazioni” che, in un contesto di rigida privazione e avendo a disposizione solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza, dovrà affrontare dei trekking nella giungla ancora più duri e faticosi durante i quali i 12 verranno tentati nei modi più disparati e anche in modalità inedite. Saranno tentazioni in grado di facilitare la loro sopravvivenza ma che inevitabilmente intaccherebbero il montepremi finale che alla partenza è di 300mila euro. Le scelte del singolo avrebbero quindi impatto sull’intero gruppo, in quanto il premio in palio verrebbe decurtato del prezzo della tentazione: prevarranno dinamiche di altruismo rispetto al gruppo o l’egoismo per la propria soddisfazione? Ciò che rimarrà del montepremi, infatti, sarà l’obiettivo finale: chi nell’ultimo episodio arriverà al traguardo avrà la possibilità di partecipare alla divisione della cifra disponibile.

il pubblico

Anche il pubblico sarà portato a immedesimarsi nei 12 nuovi protagonisti, nelle loro nuove dinamiche e nei pensieri legati alle nuove tentazioni. E arriveremo a porci domande quasi “esistenziali” come quelle al centro del promo di oggi e ad interrogarci: cosa avremmo fatto al posto loro? In queste situazioni penseremmo a noi stessi o al bene del gruppo?



La campagna di comunicazione della seconda stagione di "Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo" sarà declinata su diversi canali anche con contenuti ad hoc ed è stata realizzata dalla Sky Creative Agency Italia.