Malika Ayane, testo e significato del singolo Una possibilità

Malika Ayane , dopo il successo sanremese di animali notturni , torna con il nuovo singolo una possibilità ed è l'artista stessa a raccontarci il significato della canzone: “C’è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre ed è quella che io chiamo la finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro a un mondo sonoro che per ritmo, melodia e armonia evoca invece un’attitudine più spensierata. una possibilità vuole essere una di queste. Da grande appassionata di commedie sarcastiche, ho trovato irresistibile l’idea di realizzare un brano che fosse leggero nel raccontare come spesso l’immagine della felicità che arriva dall’esterno, dalle cartoline delle vacanze ad esempio, non sia universale ma che anzi a volte si riveli una trappola in cui si cade perché, cercando di aderire forzatamente a un modello, provando ad adattarsi a una forma non propria, si perde di vista il piacere autentico del vivere ovvero la sperimentazione che comprende anche la parte in cui un errore di valutazione o una cantonata sono da considerare come un’eventualità del vivere e non come una tragedia. Dal punto di vista musicale, abbiamo scelto di suoni che evocassero canzoni del passato con le stesse caratteristiche così da ottenere un cocktail di estate, nostalgia, alienazione saggia ironia. “una possibilità” è il frutto di belle giornate in studio con Paolo Antonacci e Davide Simonetta , fortunato incontro degli ultimi tempi e Pacifico , il cui ruolo nella mia vita non ha più bisogno di essere commentato". Il tour di Malika Ayane partirà il autunno: il debutto sarà l'1 novembre a Fermo.

Una Possibilità, il testo

Palme e lungomare con il sole rosso

in un poster perfetto di un posto che non voglio

stretti nella parte stupita del mondo

l'ira funesta dei giovani che ho intorno

tutti in equilibrio tra le onde del destino

ci serve sempre un giorno in più

se il tuo bel giorno è sempre quello successivo

quello che sembra un paradiso ma



Spesso la stessa persona ti odia e ti ama

ovvio che lo so-o-o-o-o

e un po' mi diverte che nella crisi generale

spesso dopo un solo appuntamento

già ci si bacia

può essere però-o-o-o-o

che uno dei due poi si pente

ti dice fa niente e poi se ne va

è una possibilità



Palme e lungomare con il sole rosso

mi sento già una Ferrari dentro al fosso

incatenati al filo del discorso

cantami o diva dei sogni a basso costo

tutti a naufragare tra le onde del destino

perché non serve un giorno in più

se nessun giorno sarà bello come il primo

che ci sembrava il paradiso ma



Spesso la stessa persona ti odia e ti ama

ovvio che lo so-o-o-o-oe un po' mi diverte che nella crisi generale

spesso dopo un solo appuntamento

già ci si bacia

può essere però-o-o-o-o

che uno dei due poi si pente

ti dice fa niente e poi se ne va

è una possibilità



Ieri, domani, mai ora

quanto può durare ancora



Spesso la stessa persona ti odia e ti ama

ovvio che lo so-o-o-o-o

e un po' mi diverte che nella crisi generale

spesso dopo un solo appuntamento

già ci si bacia

può essere però-o-o-o-o

che uno dei due poi si pente

ti dice fa niente e poi se ne va

è una possibilità