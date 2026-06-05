Malika Ayane, testo e significato del singolo Una possibilità

Il brano racconta come spesso l’immagine della felicità che ci arriva dall’esterno non sia universale ma si riveli una trappola in cui si cade in quanto si tende ad adattarsi nella quale non ci si riconosce perdendo di vista il piacere autentico del vivere. Il tour debutta il prossimo 1 novembre da Fermo
Malika Ayane, dopo il successo sanremese di animali notturni, torna con il nuovo singolo una possibilità ed è l'artista stessa a raccontarci il significato della canzone: “C’è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre ed è quella che io chiamo la finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro a un mondo sonoro che per ritmo, melodia e armonia evoca invece un’attitudine più spensierata. una possibilità vuole essere una di queste. Da grande appassionata di commedie sarcastiche, ho trovato irresistibile l’idea di realizzare un brano che fosse leggero nel raccontare come spesso l’immagine della felicità che arriva dall’esterno, dalle cartoline delle vacanze ad esempio, non sia universale ma che anzi a volte si riveli una trappola in cui si cade perché, cercando di aderire forzatamente a un modello, provando ad adattarsi a una forma non propria, si perde di vista il piacere autentico del vivere ovvero la sperimentazione che comprende anche la parte in cui un errore di valutazione o una cantonata sono da considerare come un’eventualità del vivere e non come una tragedia. Dal punto di vista musicale, abbiamo scelto di suoni che evocassero canzoni del passato con le stesse caratteristiche così da ottenere un cocktail di estate, nostalgia, alienazione saggia ironia. “una possibilità” è il frutto di belle giornate in studio con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, fortunato incontro degli ultimi tempi e Pacifico, il cui ruolo nella mia vita non ha più bisogno di essere commentato". Il tour di Malika Ayane partirà il autunno: il debutto sarà l'1 novembre a Fermo.
Una Possibilità, il testo
Palme e lungomare con il sole rosso
in un poster perfetto di un posto che non voglio
stretti nella parte stupita del mondo
l'ira funesta dei giovani che ho intorno
tutti in equilibrio tra le onde del destino
ci serve sempre un giorno in più
se il tuo bel giorno è sempre quello successivo
quello che sembra un paradiso ma
Spesso la stessa persona ti odia e ti ama
ovvio che lo so-o-o-o-o
e un po' mi diverte che nella crisi generale
spesso dopo un solo appuntamento
già ci si bacia
può essere però-o-o-o-o
che uno dei due poi si pente
ti dice fa niente e poi se ne va
è una possibilità
Palme e lungomare con il sole rosso
mi sento già una Ferrari dentro al fosso
incatenati al filo del discorso
cantami o diva dei sogni a basso costo
tutti a naufragare tra le onde del destino
perché non serve un giorno in più
se nessun giorno sarà bello come il primo
che ci sembrava il paradiso ma
Spesso la stessa persona ti odia e ti ama
ovvio che lo so-o-o-o-oe un po' mi diverte che nella crisi generale
spesso dopo un solo appuntamento
già ci si bacia
può essere però-o-o-o-o
che uno dei due poi si pente
ti dice fa niente e poi se ne va
è una possibilità
Ieri, domani, mai ora
quanto può durare ancora
Spesso la stessa persona ti odia e ti ama
ovvio che lo so-o-o-o-o
e un po' mi diverte che nella crisi generale
spesso dopo un solo appuntamento
già ci si bacia
può essere però-o-o-o-o
che uno dei due poi si pente
ti dice fa niente e poi se ne va
è una possibilità
Approfondimento
Sanremo 2026, Malika Ayane: "Siamo poche donne ma sono ottimista"
©Getty
I cantanti di Sanremo 2026: Malika Ayane con Animali Notturni. FOTO
La cantautrice italiana, alla sua sesta partecipazione alla kermesse, è stata molte volte protagonista sul palco del Teatro Ariston, che ha calcato anche come ospite anche nell'edizione 2025 per la serata dei duetti. In gara con 'Animali Notturni', una canzone che parla d'amore, si esibirà al Festival 2026 anche con Claudio Santamaria. Insieme proporrano il brano 'Mi sei scoppiato dentro il cuore'