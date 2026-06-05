Michele Bravi, è uscito il singolo Io tu lei lui: testo e significato

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Michele Bravi, è uscito il nuovo singolo Io tu lei lui: testo e significato

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Nella commedia sentimentale, i protagonisti non restano mai immobili ma, anzi, sono in continuo movimento, perché i ruoli si sovrappongono e le certezze vengono messe in discussione. La canzone presenta sia un tono leggero, sia una componente più malinconica

Il 5 giugno 2026 Michele Bravi ha pubblicato il nuovo singolo Io tu lei lui, una commedia sentimentale dove i protagonisti non restano mai immobili ma, anzi, esprimono una geometria affettiva in continuo movimento, nella quale i ruoli si sovrappongono e le certezze vengono messe in discussione. Il brano gioca sul contrasto tra il tono leggero del racconto e una componente più malinconica, tipica della scrittura dell’artista. Infatti, da una festa che prosegue nonostante l'emersione di dubbi e fragilità scaturisce una riflessione sulle relazioni e sulla difficoltà di attribuire ai sentimenti confini netti. “Volevo un brano con il passo leggero della comicità e il fondo della malinconia più disperata. Mi interessa quell’attimo in cui si ride così forte da sfiorare il pianto, e non si capisce più quale dei due gesti sia arrivato per primo, né quale stia coprendo l’altro”, ha dichiarato Bravi, reduce dalla partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Prima o poi e dalla pubblicazione del progetto discografico Commedia Musicale, nato dalla collaborazione con Carlo Di Francesco. Nel nuovo singolo Io tu lei lui, il cantautore racconta il punto di contatto tra emozioni opposte e si muove tra desideri, sentimenti e relazioni che sfuggono a definizioni rigide. Ora Bravi è impegnato nel Commedia Musicale Tour, che dopo il sold out della data zero a Mestre e le due anteprime a Milano e a Roma proseguirà in tutta Italia, e ha anche partecipato al film Roma elastica di Bertrand Mandico e con Marion Cotillard e Noémie Merlant, presentato nella sezione Séances de Minuit al Festival di Cannes 2026.

IL TESTO

Ecco il testo del brano Io tu lei lui di Michele Bravi:

 

Titolo: Io tu lei lui
Artista: Michele Bravi
Autori: Michele Bravi, Tommaso Santoni, Matteo Milita
Produzione: Carlo Di Francesco
Etichetta: Daleth under exclusive license to M.A.S.T./Believe

 

Io tu lei lui lei tu io
Io tu lei lui lei tu biu
Io che mi lamento ad ogni ora del giorno
tu che non capivi litigavi con me
lei beve sciroppo nella vasca da bagno
lui prima fa il santo e dopo prega con me

 

Incollati al pavimento
lui che tiene gli occhi chiusi a chiave
lei che grida maledetto
tu che vai in paranoia
ma si ma dai ma no
se poi finisce male
con lui con lei con noi
non ci pensare

 

Balla che siamo su una giostra
con la coscienza sporca
tormento tu mi fai toccare
cielo proprio sotto ad un treno
con lei con te davvero niente di serio
ma in questa stanza c’è una festa
dove vai
balla, balla
Io con lei lui con te
Tu con lei lui con me
Io con lei lui con te
Tu con lei lui con me

 

Io che ballo strano
tu mangi un gelato
lei che dà di matto
se lui va a letto con me
ma si ma dai ma no
se poi se finisce male
con lui con lei con noi
non ci pensare

 

Balla che siamo su una giostra
con la coscienza sporca
tormento tu mi fai toccare
cielo proprio sotto ad un treno
con lei con te davvero niente di serio
ma in questa stanza c’è una festa
dove vai
balla, balla
Io con lei lui con te
Tu con lei lui con me
Io con lei lui con te
Tu con lei lui con me

 

Io con lei lui con te
Tu con lei lui con me
Io con lei lui con te
Tu con lei lui con me

 

balla che siamo su una giostra
con la coscienza sporca
tormento tu mi fai toccare
cielo proprio sotto ad un treno
con lei con te davvero niente di serio
ma in questa stanza c’è una festa
dove vai
e se ci confondiamo casomai
a me va bene che non so chi sei
balla, balla

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