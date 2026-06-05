Michele Bravi, è uscito il singolo Io tu lei lui: testo e significato

Il 5 giugno 2026 Michele Bravi ha pubblicato il nuovo singolo Io tu lei lui, una commedia sentimentale dove i protagonisti non restano mai immobili ma, anzi, esprimono una geometria affettiva in continuo movimento, nella quale i ruoli si sovrappongono e le certezze vengono messe in discussione. Il brano gioca sul contrasto tra il tono leggero del racconto e una componente più malinconica, tipica della scrittura dell’artista. Infatti, da una festa che prosegue nonostante l'emersione di dubbi e fragilità scaturisce una riflessione sulle relazioni e sulla difficoltà di attribuire ai sentimenti confini netti. “Volevo un brano con il passo leggero della comicità e il fondo della malinconia più disperata. Mi interessa quell’attimo in cui si ride così forte da sfiorare il pianto, e non si capisce più quale dei due gesti sia arrivato per primo, né quale stia coprendo l’altro”, ha dichiarato Bravi, reduce dalla partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Prima o poi e dalla pubblicazione del progetto discografico Commedia Musicale, nato dalla collaborazione con Carlo Di Francesco. Nel nuovo singolo Io tu lei lui, il cantautore racconta il punto di contatto tra emozioni opposte e si muove tra desideri, sentimenti e relazioni che sfuggono a definizioni rigide. Ora Bravi è impegnato nel Commedia Musicale Tour, che dopo il sold out della data zero a Mestre e le due anteprime a Milano e a Roma proseguirà in tutta Italia, e ha anche partecipato al film Roma elastica di Bertrand Mandico e con Marion Cotillard e Noémie Merlant, presentato nella sezione Séances de Minuit al Festival di Cannes 2026.